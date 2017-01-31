Uçak bileti fiyatları

Böylesi özel bir günün özel bir yerde gerçekleşmesi için aldığımız kararın ardından Antalya'ya gitmek üzere sözleştik. Bulunduğum yere oldukça uzak mesafede olan Antalya gitmek otomobil ile hayli vakit alacağından dolayı, uçakla gitmek ilk tercihim arasında yer aldı. Elbette yıllardır görmediğim arkadaşlarımın yanına yol yorgunluğu ile gidip böylesi güzel bir etkinlikten zevk almadan gelmek pek akıl karı olmayacaktı. Uçakla gitme kararını aldım almasına ancak daha önce hiç uçağa binmemiş olmam uçak biletleri hakkında da bilgi sahibi olmadığımı gösteriyordu. Bu konuda oldukça profesyonel yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerine çıkan en yakın dostuma akıl danışmak istedim. Bana verdiği bilgiler dâhilinde oldukça avantajlı ve ucuz uçak bileti alma fırsatım oldu. Ben de uçakla seyahat etmek isteyenler için nasıl ucuz uçak bileti alabilirim diye merak edenlere kendi deneyimlerini ve tavsiyelerini aktarmak istedim.

Uçak bileti nasıl alınır?

Arkadaşımın tavsiye ettiği ucuz uçak bileti satan firma olarak arkadaşımın tavsiye ettiği web sitesinin adı: https://ucuzauc.com.tr/ isimli sitede idi. Açıkçası daha önce hiç uçak bileti almamış birisi olarak bu konuda hiç de zorlanmadım. Çünkü siteye giriş yaptığınız andan itibaren gitmek istediğiniz yer gidiş dönüş saatleri ve gideceğiniz zaman dilimi oldukça sade bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bu bölümü doldurduktan sonra şirket tarafından Bütün havayolu firmalarının fiyatları karşılaştır aldıktan sonra en ucuz uçak bileti olan havayolu firmasının ismi karşınızda listeleniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra uçak biletinizi rahatlıkla ödemenizi yaparak almış oluyorsunuz.

Uçak biletini almakla bütün işlem bitmiyor. Tabii ki havaalanına yolculuk yapacağınız saatten en az bir saat önce varmış olmanız gerekiyor. Güvenlik kontrollerinin ardından ix-ray cihazından valiz veriniz geçiriliyor. Ardından güvenlik kapısından geçiş için üzerinizde metal eşya bırakmamanız gerekiyor. Oldukça sıkı tutulan güvenlik önlemleri havaalanlarında büyük önem taşıyor. Aslında oldukça karışık gibi görünen bu kontrollerin ardından çokta basit bir işlem olduğunu sonradan fark ediyorsunuz. Uçağınız için belirtilen giriş kapısına doğru giderken karşınıza çıkan görevliye biniş kartını ve kimliğinizi gösteriyorsunuz. Böylelikle kucağınıza binip kartınızı yazan koltuğa oturup oldukça keyifli bir yolculuğa başlıyorsunuz. Sizi bilmem ama ilk defa uçuş tecrübesi yaşayan ben hem ucuz uçak bileti alarak uçmaktan hem de yolculuktan oldukça büyük keyif aldım b