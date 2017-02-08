08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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Rookie Çocuk Spor Ayakkabıları Yeni Neslin Tarzını Belirliyor

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Rookie Çocuk Spor Ayakkabıları Yeni Neslin Tarzını Belirliyor
Hem konforumuzu hem de sağlığımızı en doğrudan etkileyen aksesuar, giydiğimiz ayakkabılar.
Rookie Çocuk Spor Ayakkabıları Yeni Neslin Tarzını Belirliyor Rookie Çocuk Spor Ayakkabıları Yeni Neslin Tarzını Belirliyor Rookie Çocuk Spor Ayakkabıları Yeni Neslin Tarzını Belirliyor

Esnek bir tabana, nefes alan ve hafif bir dış yüzeye, beli ve omurgayı rahatlatacak yastıklamalar sunabilen bir iç tabana sahip olmayan ayakkabılar kısa sürede ağrı, sızı, koku ve diğer rahatsız edici etkilere neden olur. Bu kötü etkiler özellikle çocuklar da daha da önemlidir. Kendini keşfeden ve beğenilerini ifade etmeye başlayan gençler için ise kıyafet ve aksesuarlarının tasarımı da rahatlığı kadar önemlidir. Rookie gençler ve çocuklar için bu özellikleri bir araya getiren Nike çocuk ayakkabıları koleksiyonunu hazırladı.

Sade tarzdan yana olanlar için çocuk beyaz spor ayakkabı ve çocuk siyah spor ayakkabı modellerini; rengarenk, eğlenceli tasarımları tercih edenler için ise çocuk mavi spor ayakkabı ve kırmızı çocuk spor ayakkabı modellerini yani en güzel ve en çeşitli günlük kız çocuk spor ayakkabı modellerini Türkiye’nin en genç ruhlu çocuk spor ayakkabı online mağazası Rookie’de bulabilirsiniz.

İleride sağlıklı olmak için küçük yaşta spora başlamak gerek. Siz de çocuğunuza sporu sevdirecek bir ayakkabı alın. Tabii ki bir çocuğun ayak yapısı ve ihtiyaçları yetişkinlerinkinden farklıdır, bu yüzden de özellikle çocuk antrenman ayakkabısı belli özelliklere sahip olmalıdır. Yapılacak spora göre kız çocuk spor ayakkabı modelleri de değişir. Çocuk basketbol ayakkabısı modellerinde ani duruşlara el veren taban ve bileği koruyan yüksek yaka tercih edilirken çocuk futbol ayakkabısı ve çocuk koşu ayakkabısı ile çocuk yürüyüş ayakkabısı modellerinin olabildiğince hafif olması amaçlanır.

Rookie'nin geniş koleksiyonunda yüzlerce modelle temsil edilen Nike çocuk spor ayakkabıları dünya yıldızlarıyla birlikte çalışılarak, onlara özel üretilen ürünlerin çocuk modellerini barındırıyor. Nike genç kız spor ayakkabı ve Nike genç erkek spor ayakkabı koleksiyonlarında asla eskimeyecek olan AirMax 1, AirMax 90 gibi klasik günlük spor ayakkabılar, Pegasus 32 ve Pegasus 33 gibi Nike çocuk koşu ayakkabıları, Kobe ve LeBron gibi NBA starlarının kullandığı Nike çocuk basketbol ayakkabıları, Ronaldo ve Neymar gibi şaşırtıcı yetenekleri destekleyecek özellikte üretilen Nike çocuk futbol ayakkabıları ile Nike CR7 çocuk ayakkabıları, Hypervenom çocuk ayakkabıları en geniş yer tutan ürünler. Özellikle Kobe ayakkabısı, LeBeron ayakkabısı, Neymar ayakkabısı ve Ronaldo ayakkabısı modelleri hem tasarımları hem de teknolojileriyle sahada fark yaratmayı sağlıyor.

Sporcu olsun olmasın eğlenmeyi ve hareketli yaşamı seven tüm gençlere en iyi spor ürünlerini sunan Rookie genç spor ayakkabı koleksiyonunda herkesin zevkine hitap eden bir model mutlaka var.

Rookie yeni tarz Çocuk spor ayakkabı modellerin online satış mağazası

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