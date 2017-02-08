Yakıttaki gizli tehlikeye dikkat!

Bazı ucuz olsun diye bazıları ise bilmeyerek kötü yakıt alıyor. Ancak yakıta karıştırılan solvent gibi katkı maddeleri cebinizi yakabilir.

Yakıtın kalitesi, aracın performansı kadar parça sağlığını da yakından ilgilendiriyor. Ancak maliyeti düşürmek için yakıta karıştırılan solvent gibi katkı maddeleri otomobile zarar veriyor.

Solvent motorda ateşleme ve püskürtme zamanlamasını değiştiriyor. Dolayısıyla aracın motorunda zamanla arızalar meydana geliyor.

DİZELLER İÇİN TEHLİKE DAHA BÜYÜK

Yeni motorlar, eski motorlara göre solvent ve benzeri katkılardan daha çok etkileniyor. Benzinli motorlarda enjektörlerin tıkanmasıyla oksijen sensörü düzensiz çalışmaya başlıyor, katalizör arıza veriyor.

Dizel motorlarda ise tehlike daha büyük. Gücünü yüksek basınçla elde eden motorlar, kötü yakıt kullanıldığında yakıt sistemi arızalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

KÖTÜ YAKITTAN NASIL KORUNULUR?

Öncelikle yaygın olarak söylenen bir cümle var: Yakıtı bildiğin yerden al.



Diyelim ki alışık olduğunuz istasyona uzaksınız. O halde tanınmış markaları tercih etmek gerekiyor. Ayrıca bir yerden yakıt aldığınızda, tekrar alana kadar fişinizi saklayın.

YANLIŞ DOLUMA KARŞI UYARIN

Ayrıca yakıt alırken zaman zaman yanlış dolum da yapılabiliyor. Otomobiliniz benzinliyse pompacının dikkatsizliği sonucu araca motorin konulabiliyor. Bunun için ne kadar alacağınızı söylerken ne alacağınızı da söyleyin.

YAKIT FİLTRESİNE DİKKAT

Son olarak, yakıt filtresini zamanında değiştirmeyi ihmal etmeyin ve yakıt deposunda tortu kalmaması için yakıt tamamen bitmeden dolum yapın.