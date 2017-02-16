16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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Devletten süper destek! 7 il daha dahil edildi

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Türkiye’ye turist getiren acentelere sağlanan 6000 dolarlık destek Rus turistlerin yanı sıra Arap ve İranlı turistleri de artıracak şekilde genişletildi ve teşvik süresi uzatıldı
Devletten süper destek! 7 il daha dahil edildi
Devletten süper destek! 7 il daha dahil edildi Devletten süper destek! 7 il daha dahil edildi Devletten süper destek! 7 il daha dahil edildi

Türkiye’ye turist getiren seyahat acentelerine sağlanacak 6 bin dolarlık desteğin kapsamı artırıldı ve süresi uzatıldı. Yeni düzenleme, Türkiye’nin daha güneyinde tatil yapmayı tercih eden Rus turistin yanı sıra Karadeniz’e ilgi duyan Körfez ülkeleri turistleri ile İranlı turistlere yönelik önemli teşvikler sağlıyor. 

Buna göre, daha önce Antalya, Gazipaşa, Dalaman, Bodrum, İzmir ve Kütahya havalimanları için sağlanan 6 bin dolarlık destek, Trabzon, Denizli, Isparta, Eskişehir, Ordu - Giresun ve Samsun havalimanlarını da içine alacak şekilde genişletildi. Desteğin yıl sonuna kadar süreceği açıklandı.

‘HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜM’

Turizmcilerin çeşitli buluşmalarda dile getirdiği bu talepler, ay başında sektör temsilcileri ile bir araya gelerek, ‘Komşunu Al Gel’ kampanyasını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da iletilmişti.

Turizm sektörü temsilcileri düzenlemenin sektöre ‘hızlı’ bir geri dönüş sağlayacağını vurguluyor. Yıl sonuna kadar uzatılan destekle, turizm acentelerinin önünü daha net görmesi sağlanmış oldu. Bu destekle tur operatörlerinin maliyetleri düşünmeden hareket edebileceği ve turizm sezonunun uzayacağı düşünülüyor.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Murat Ersoy, desteğin kapsamının genişletilerek, süresinin uzatıldığına dikkat çekerek turizmde etkisinin kısa sürede hissedileceğini söyledi. “En hızlı ve net geri dönüşler bu destekle alınıyor” diyen Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

“6 bin dolar destek, ortalama tek koridorlu, 200 koltuklu  uçağın 4 saatine denk. Türkiye’ye gidiş dönüş ise ortalama 8 saatlik yapılıyor. Dolayısıyla bir yönü devlet ödeyecek. Tur operatörü iş böyle olunca korkmadan planlamasını yapacak. Havayolu diyor ki, ‘Zaten yakıt paramın yarısını alıyorum’... Sezonu uzatıyor.”

Bu teşvikle ana maliyet unsuru olan yakıtın ciddi oranda önüne geçildiğini kaydeden Ersoy, yıl sonuna kadar uzatılmasıyla ise planlamaların daha net yapılabileceğini anlattı. Ersoy, “Geçen yıl 2 aylık aralıklarla açıklanmıştı. Bu da çok etkili olmamıştı. Çünkü kimse bir hafta bir ay önce program yapmıyor. 6 ay öncesinden yapıyor. Bizim ana taleplerimizden biriydi. Geçen yıl da kısıtlı olsa da etkisi görüldüğü için bu yıl erken davranıldı” diye konuştu.

‘KARADENİZ SEZONU 210 GÜNE ÇIKACAK’

Teşvik kapsamında özellikle Rus ve Avrupalı turistin tercih ettiği bölgelere ek olarak Körfez turistinin son yollarda en çok tercih ettiği yerlerden olan Karadeniz kıyıları da eklenmiş oldu.

Yeni eklenen bölgeler, Türkiye’nin önemli kültür ve doğal güzelliklerini içeren bölgeler. Turizmcilerle buluşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Türkiye’nin tarihi, kültürel, doğal miraslarına dikkat çekmiş, bu bölgelerin özellikle gezilip görülmesi önerisinde bulunmuştu.

Murat Ersoy, Karadeniz’in bölgesel anlamda şanslı olduğunu belirterek sezonunun uzun olduğunu söyledi. Ersoy, “Turizm gelirleriyle öne çıkan bir bölge ama orada da sıkıntılar vardı. Sezon 160 gün üstüne çıkmakta zorlanıyordu. Ancak bu teşvikle inanıyoruz ki sezon 210 güne hızla çıkacaktır” dedi.

NASIL İŞLİYOR?

- En az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile Antalya Gazipaşa - Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas - Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir HASAN Polatkan, Ordu - Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarına yapılan tarifeli ve tarifesiz (charter) seferlerde;   

- Ayrıca İran’dan bu havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden kapalı grup uçak seferlerinde;

- Türkiye’ye turist getiren seyahat acentelerine yıl sonuna kadar uçak seferi başına 6 bin dolar destek sağlanacak.

- 200 ve daha fazla koltuğa sahip uçaklarla yapılan charter uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirilmesi kaydıyla, destek tutarı yüzde 30 artırılarak uygulanacak.

HERKES KAZANACAK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, sağlanan desteğin turizm sektörünün yanı sıra tüm ülkeye kazanım sağlayacağına dikkat çekti.

Ulusoy, “Talep etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemizde tekrar ilettik. 2017’de Rus turistle ilgili bir sorun görmüyoruz. Buna ek olarak Körfez turisti de Türkiye’de önemli bir yer bulacak. Turizmle ilgili her teşviğin ülke ekonomisine önemli bir dönüşü olduğunu görüyoruz” dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizmin sıkıntılı bir süreçten geçtiği bu dönemde sürecin iyi yönetildiğine dikkat çekti. Teşviğin içeriğinin genişletilerek, devam etmesinin de yararlı olacağını anlatan Ayık, “Daha önce de uygulanıyordu ama kısa süreli oluyordu. Şu anda yıl sonuna kadar var olduğu biliniyor, planlamalar daha sağlıklı yapılır” diye konuştu.

Milliyet

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