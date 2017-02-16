Başkent'te garip kriz! Olan fuar alanına olacak

Ankara'da yapımı yılan hikayesine dönen Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi için kurulan şirketin dünkü yönetim kurulu toplantısında 27 Şubat'ta olağanüstü genel kurul yapılması kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın Melih Gökçek'in yaptığı şirketle ilgili açıklamada "ATO, TOBB, ATB başkanları üç kez toplantıya gelmedi" denildi. ATO Başkanı Baran "Melih Gökçek iki aydır bize randevu vermiyor" diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in yaptığı şirketle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Şirket yönetim kurulu üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz 3. kez katılmayınca şirketin Genel Kurulu 27 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağrıldı. Ankara'nın fuar alanına ihtiyacı açıktır. Bu kuruluşlar toplantılara katılmayarak, fuar alanının yapımının gecikmesinin sorumluluğunu taşımaktadırlar. Bu işin daha fazla gecikmesine neden olmamak için Şirket Genel Kurulu'nu toplamak, zaruret haline gelmiştir" denildi.

'FUAR ALANI YAPILAMADI'

Bu kuruluşlar toplantılara katılmadığı için fuar alanının yapımının geciktiği suçlamalarına Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yanıt verdi. Baran, yaptığı açıklamada ATO Yönetimi olarak göreve geldikleri günden bu yana üzerinde en çok durdukları konunun Akyurt’ta temeli atılan Fuar Alanı’nın bir an önce tamamlanarak Ankara’ya kazandırılması olduğunu vurguladı.

"AYNI GÜNE DENK GETİRİLDİ"

Ancak yönetim kurulu toplantıları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı TOBB Ekonomi Şurası ve ATO Yönetiminin Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaretiyle çakıştığını belirten Baran, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “7 Şubat tarihli fuar toplantısına iştirak edemeyeceğimi yazılı olarak önceden belirttim. Odamızı temsilen Başkanvekilimizin katılımının mümkün olup olmadığını sorduk, olumsuz yanıt verildi. Toplantı 9 Şubat saat 17.00’ye ertelendi. Programıma aldım, ancak toplantı saatinin bizim Sayın Başbakan’a gideceğimiz saat olan 11.00’e sonradan çekilmesi ve aynı saatte Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın yönetimimizi kabulü nedeniyle katılmam mümkün olmadı. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızla ve bakanlarımızla üyelerimizin ve ülkemizin meselelerine çözüm üretmek adına bir arada olduğumuz için bu toplantılarla aynı gün ve saate bir şekilde denk getirilen toplantılara katılamadık. Fuar Ankara için ve bizler için çok çok önemli. Ancak Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız yine memleketin çok çok önemli meseleleri için bir araya gelelim, derse biz oraya gideriz. Zaten oralarda da fuar merkezini konuştuk, desteklerini aldık. Toplantıya katılamayışımızın bu şekilde gündeme taşınması yerine Ankara için samimiyetle el ele verip çalışmak lazım. Bizim böyle tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok."



İKİ AYDIR RANDEVU VERMİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten göreve gelir gelmez sözlü ve yazılı olarak randevu talep ettiğini ancak iki aydır yanıt verilmediğini dile getiren Baran, “Şehrimizin kalkınması için Ankara’nın en önemli iki kurumu olan Büyükşehir Belediyesinin ve Ankara Ticaret Odasının el ele vererek beraber çalışması Ankara’nın ve Ankaralıların menfaatinedir. Biz bu konuda üzerimize düşeni yaparız, kişisel hesaplarla hareket etmeyiz” dedi.

GÖKÇEK'E KARŞI KAZANMIŞTI

ATO seçimlerinde Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek’le yarışmıştı. Gürsel Baran, Osman Gökçek'i geçmeyi başarmıştı.