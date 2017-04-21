21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Referandum sonrası piyasalar çoştu

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Türkiye ekonomisi için referandumdan sonra olumlu bir tablo çizilmeye başlandı.
Referandum sonrası piyasalar çoştu
Referandum sonrası piyasalar çoştu Referandum sonrası piyasalar çoştu Referandum sonrası piyasalar çoştu

Referandum sonucu yerli ve yabancı yatırımcıyı rahatlattı. Tüketici güveni arttı, beyaz eşya satışı patladı. Borsa 92 bini geçti, dolar dün 3.63’ün altına indi.

Siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olan anayasa değişikliğinin referandumda halk tarafından kabul edilmesi, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için attığı adımlar ve küresel piyasalarda dolar aleyhine esen rüzgâr, yerli- yabancı yatırımcıların Türkiye'ye güvenini artırdı.

BEKLENTİLER İYİLEŞTİ

Tüketici güven endeksi nisanda yüzde 5.1 yükselirken, gelecek 12 aylık dönemde hane halkının maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin ve işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin oranı yükseldi. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 26.3 arttı. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor. Öte yandan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre, beyaz eşya satışları ÖTV'nin sıfırlanmasının da etkisiyle mart ayında yüzde 40 arttı.

BORSA 92 BİNİ GEÇTİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım beklentilerinin zayıflaması ve Trump'ın ekonomi politikalarını uygulamada gecikebileceğine yönelik işaretlerin de etkisiyle dolar dün iç piyasada 3.63 TL'nin altına geriledi. Merkez Bankası'nın, 1.25 milyar dolarlık bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 890 milyon dolar oldu. Yabancı ilgisinin devam ettiği Borsa İstanbul'da endeks dün tarihi rekorun kırıldığı Mayıs 2013 seviyelerine yaklaştı. Endeks günü yüzde 1.36'lık artışla 92 bin 39 puandan kapatarak, 22 Mayıs 2013'teki tarihi rekorun kırıldığı günden bu yanaki en yüksek seviyeden tamamladı.

3.2 MİLYAR TL GELDİ

Yabancı yatırımcılar da, referandum öncesindeki 7-14 Nisan tarihleri arasındaki haftada nette 174 milyon dolarlık hisse senedi ile, 80 milyon dolarlık tahvil-bono alımı yaptı. Bir haftalık yabancı girişi toplamda yaklaşık 1 milyar liraya ulaşırken, 31 Mart-14 Nisan arasındaki iki haftada ise 858 milyon dolarlık (3.2 milyar TL) net yabancı girişi oldu.

TÜKETİCİ DE YATIRIMCI DA TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR

Tüketici güven endeksi nisanda yüzde 5.1 yükseldi.
Beyaz eşya satışları mart ayında yüzde 40 arttı.
Dolar 3.63 TL'nin altına inerek 1 ayın en düşüğünü gördü.
Borsa İstanbul'da endeks 47 ayın zirvesine yükseldi.
31 Mart-14 Nisan arasında 3.2 milyar TL yabancı girişi oldu.

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