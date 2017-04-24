24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:29Güneş 06:05Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 18°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 93.162 0.80
  • Altın: 147,053 -2.18
  • Dolar: 3,5997 -1.31
  • Euro: 3,9080 0.20

İkinci el otomobil satışında yeni dönem!

»
İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik taslağı TBMM gündemine getirildi.
İkinci el otomobil satışında yeni dönem!
İkinci el otomobil satışında yeni dönem! İkinci el otomobil satışında yeni dönem! İkinci el otomobil satışında yeni dönem!

MASFED Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Baysan, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin alım-satım yapamayacağını söyledi.

17 yıldır ikinci el araç satışı yapan kimselere yetki belgesi verilmesi konusunda mücadele verildiğini belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Baysan, Türkiye’de yılda 6 milyon ikinci el araç satışı yapıldığını iletti. Bunun 5 milyonunun kayıtdışı olduğunu kaydeden Baysan, “Sıfır araç satışında 1 milyon satış var. Ama 6 milyon araçtan 5 milyonun kayıtdışı olması Türkiye ekonomisini zarara uğratıyor. Esnafımız olumsuz etkileniyor. Bir de galeri işi yapmayan vatandaşın bu işlerle iştigal eden grupların yaptığı ticarette usulsüz satışları. Kilometrenin indirilmesi, pert olan bir aracın satışa çıkarılması, bu araçların düzgün diye satılması, kazalı aracın kazasız diye satılması bizlere mal ediliyor. Bunların mücadelesini federasyon olarak verdik” dedi.

YÜZ KIZARTICI SUÇ İŞLEYENLER OTOMOBİL TİCARETİ YAPAMAYAÇAK

MASFED’in girişimleriyle Ankara Esenboğa’da kurulan OTOMONİ’nin Cumhurbaşkanı tarafından açılmasından sonra, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekçi’ye Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yetki belgesi konusunda içeriği doldurularak çalışmalara başlandığını söyledi. Baysan “Yetki belgesi almayan arkadaşlarımız artık otomobil satışı yapamayacak. Bir araç satışı yapılırken ekspertiz raporunun konulması şart olacak. Bunun dışında kilometre garantisi verilecek. Vatandaş aracını tereddütsüz satın alacak. Yüz kızartıcı işler yapmışsa, mahkemece hüküm giymişse yetki belgesi alamayacak bu nedenle satış yapamayacak. MASFED şu anda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından istenen iktisadi işletme şirketinin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımızı tamamlayarak Bakanlığa ilettik. İncelemeden sonra illerde ağ kurulacak. Örneğin Isparta Otomotivciler Derneği olarak biz federasyona bağlı olarak bu yekti belgesi olmadan noter satışı yapılamayacağı konusunda otomobil satıcılarımızı bilgilendirmeye başladık” diye konuştu.

SADECE YETKİ BELGESİ OLANLAR SATIŞ YAPACAK

Yetki belgesi almadan önce esnafa ikinci el otomobil satışı yapan esnafa eğitim verileceğini anlatan Baysan, “ Her ilde bu eğitimler verilecek. Gerçekten bu işi başarabilecek, yapabilecek kimselere bu belgeye sahip olacak. Sonra bu meslek isim kazanmış olacak. Bu sektörün bu güne kadar ismi yoktu. Bu sektörün kariyer kazanması, bugün bir aracın maliyeti 40-50 bin TL. 10 araç koyduğunuzda bu sektörde olanların 500 bin TL en az sermaye koyması gerekiyor. Bu standartla getirildiğinde esnafımız saygınlığa kavuşacak. Kariyerli iş yapacak. Otomobil satışla ilgili kayıt dışılık ortadan kalkacak. İnşallah kısa zamanda çalışmalarımızın sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Artık gayrimeşru satışlar engellenecek. Tüketici de korunmuş olacak” açıklamasında bulundu.

42 BİN İTHAL ARAÇ EKONOMİSİNE KAZANDIRILDI

Öte yandan Türkiye’de son 5 yılda ithalat izin belgesi firmaları tarafından özellikle 2008-2010 yıllarında ithal ettikleri araçlara kaçak eşya olduğu iddiasıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından el konulduğunu anımsatan Baysan, “ İthal edildikten 5 yıl sonra üçüncü dördüncü sahiplerinin kullanımında iken, el konulan 42 bin araçtan 12 binine mahkeme kararlarıyla fiilen el konulmuştu. Ancak federasyonumuzun çalışmasıyla Bakanlık tarafından kanun teklifi hazırlandı ve 27 ocak’ta Resim Gazetede yayımlanan kanunla 42 bin aracın serbest kalabilmesi için yükümlülükler belirlendi. Böylece tüketicilerimiz ile mağdur durumda olan ticari işletmelerin mağduriyeti giderildi ve yıllarca çürümeye terk edilmiş olan mille servet devletimize kazandırıldı” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dokuz trilyon dolarlık sünger operasyonuDokuz trilyon dolarlık sünger operasyonu2008’de patlak veren küresel finans krizi dünya ekonomisini 1929’da yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana görülmemiş bir felaketin eşiğine getirdi.
İkinci el otomobil satışında yeni dönem!İkinci el otomobil satışında yeni dönem!İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik taslağı TBMM gündemine getirildi.
Kredi kartı aidatlarından kurtulmak mümkün!Kredi kartı aidatlarından kurtulmak mümkün!Tüketicinin şikayet ettiği konuların en başında gelen kredi kartı aidatlarından 2014 yılında yürürlüğe giren yasayla kurtulmak mümkün.
Eğitim-Bir-Sen'den sert çıkışEğitim-Bir-Sen'den sert çıkışEğitim-Bir-Sen 3 No'lu Şube Başkanı Ahmet Aydınsoy, asgari ücretten daha az maaşlara çalıştırılan ve hiçbir sosyal haktan yararlanamayan MEB bünyesindeki binlerce ücretli öğretmenin, kölelik sistemindeki gibi çalıştırıldığını söyledi. 
Borajet seferlerine ara verdi!Borajet seferlerine ara verdi!Bir süre önce el değiştiren Borajet bugünden itibaren seferlerine ara veriyor. Borajet aralık ayında SBK Holding tarafından satın alınmıştı.
Kıdemde 30 gün tamam devlet katkısı mümkünKıdemde 30 gün tamam devlet katkısı mümkünÇalışma hayatının en hassas konularından olan kıdem tazminatı, fon tartışmaları ile yeniden gündemde.
  • Borajet seferlerine ara verdi!24 Nisan 2017 Pazartesi 08:24
  • 8 trilyon dolarlık fonlar Türkiye’ye geliyor23 Nisan 2017 Pazar 09:30
  • 50 liralık borçta gaz kesilmeyecek23 Nisan 2017 Pazar 08:23
  • 200 bin işçi için zam pazarlığı başlıyor23 Nisan 2017 Pazar 07:47
  • Borsa İstanbul Gezi provokasyonu öncesine döndü!22 Nisan 2017 Cumartesi 21:00
  • Müthiş buluş! Elektrik kesintileri tarih oluyor22 Nisan 2017 Cumartesi 18:30
  • Kritik uyarı! Banka hesabınızı kontrol edin22 Nisan 2017 Cumartesi 18:00
  • 3 çiftçi yüzlerce kişinin kaderini değiştirdi22 Nisan 2017 Cumartesi 14:00
  • Artık Türkiye, Almanya’yı besliyor22 Nisan 2017 Cumartesi 13:00
  • Türk devi noktayı koydu: Söz konusu değil22 Nisan 2017 Cumartesi 09:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri