Bülent Arınç'tan dikkat çeken paylaşım

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kendisine yönelik AK Parti içinden gelen eleştiri ve açıklamaların ardından dikkat çeken bir çıkış yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç ve eski Spor Bakanı Suat Kılıç için, "Gönül dünyamızda zerrece yerleri yok" açıklamasıyla gündeme oturmuştu.

Metiner'in bu çıkışından kısa bir süre sonra Fehmi Koru, internet sitesine koyduğu bir yazıyla Metiner'e yanıt vermişti. Koru o yazısında, "Ya aynı kişiler referandumda sürüden ayrı oy kullanacakları mesajını alenen verseler, bu tercihlerini sevenlerine duyurmak için çaba sarf etselerdi ne olurdu?" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Arınç ise Metiner'e doğrudan yanıt vermek yerine Fehmi Koru'nun bu yazısını paylaştı.

Bununla da yetinmeyen Arınç Twitter adresinden Koru'ya ek olarak, Kemal Öztürk, İsmail Kılıçarslan ve Sibel Eraslan’ın köşe yazılarını da paylaşarak "okumanızı tavsiye ederim" notunu düştü.

Arınç'ın paylaştığı Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk yazısında Cem Küçük'ü eleştiriyor. O yazıda Öztürk, Cem Küçük için, "Düşünsenize, muhafazakar insanların paralarıyla kurulmuş gazetelerde, parayla yazıp, dindar insanları düşmanlaştırıyorlar. Dindar insanların kurduğu televizyonlarda, yine dindar insanları, ‘kripto, FETÖ’cü, hain, satılmış, Kraliçe’nin adamı, Amerika’nın adamı’ diye suçluyorlar. Cesur değil, cüretkarlar. Hiçbir şey umurlarında değil. Kimse de bunlara “sen kimin adına konuşuyorsun, sus” demiyor" ifadelerini kullanıyor.

Hürriyet