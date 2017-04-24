Bakanlık yüzde 23 zam iddiasını yalanladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantılı yol ücretlerine yüzde 23 oranında zam yapıldı" şeklindeki haberlere ilişkin yazılı açıklamada, yap-işlet-devret yöntemi ile yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları geçiş ücretinin, sözleşmeye göre köprü için KDV hariç 3 dolar, otoyol için ise kilometre başına KDV hariç 0,08 dolar olduğu hatırlatıldı.

Geçiş fiyatlarının, sözleşme gereği her sene ocak ayının 2. günü için Merkez Bankası tarafından belirlenen dolar alış kuru ve Birleşmiş Milletler Tüm Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre dolar enflasyonu dikkate alınarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

"2016 yılı için Merkez Bankası tarafından 2,9181 lira olarak belirlenen dolar kuru, 2017 yılı için 3,5192 lira olarak ilan edilmiş ve tarifelere yansıtılarak 2 Ocak 2017 itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Ancak Birleşmiş Milletler dolar enflasyonu güncellemesinin Şubat 2017'de açıklanması nedeniyle yüzde 2,09 olarak belirlenen dolar enflasyon farkı 8 Mart 2017'de tarifelere yansımıştır.

Bazı haberlerde yüzde 23 oranında bir zam yapıldığı öne sürülmektedir. Oysa 1 Ocak 2017'de açıklanan geçiş ücretlerine ilaveten Birleşmiş Milletler dolar enflasyonu güncellemesi ile artış sadece yüzde 2,09 seviyesindedir.

Sözleşme gereği yapılan ve 8 Mart'ta uygulanan fiyat güncellemesinin yeni yapılmış bir zam gibi habere konu edilmesi kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye sebebiyet vermektedir. Her yıl ocak ayının ikinci gününde belirlenen döviz kuru karşılığı Türk lirasına, dolar enflasyon farkı (artış veya azalış olabilir) ilave edilerek şubat sonunda yıl sonuna kadar geçerli olan fiyat belirlenmektedir."