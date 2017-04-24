24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:29Güneş 06:05Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 21°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 93.360 1.01
  • Altın: 146,464 -2.57
  • Dolar: 3,5866 -1.67
  • Euro: 3,8896 -0.27

Bakanlık yüzde 23 zam iddiasını yalanladı

»
Bakanlık yüzde 23 zam iddiasını yalanladı
Bakanlık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları ücretlerine yüzde 23 zam yapılmadığını, sadece yüzde 2,09 oranında BM dolar enflasyonu farkı eklendiği bildirildi.
Bakanlık yüzde 23 zam iddiasını yalanladı Bakanlık yüzde 23 zam iddiasını yalanladı Bakanlık yüzde 23 zam iddiasını yalanladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantılı yol ücretlerine yüzde 23 oranında zam yapıldı" şeklindeki haberlere ilişkin yazılı açıklamada, yap-işlet-devret yöntemi ile yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları geçiş ücretinin, sözleşmeye göre köprü için KDV hariç 3 dolar, otoyol için ise kilometre başına KDV hariç 0,08 dolar olduğu hatırlatıldı.

Geçiş fiyatlarının, sözleşme gereği her sene ocak ayının 2. günü için Merkez Bankası tarafından belirlenen dolar alış kuru ve Birleşmiş Milletler Tüm Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre dolar enflasyonu dikkate alınarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

"2016 yılı için Merkez Bankası tarafından 2,9181 lira olarak belirlenen dolar kuru, 2017 yılı için 3,5192 lira olarak ilan edilmiş ve tarifelere yansıtılarak 2 Ocak 2017 itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Ancak Birleşmiş Milletler dolar enflasyonu güncellemesinin Şubat 2017'de açıklanması nedeniyle yüzde 2,09 olarak belirlenen dolar enflasyon farkı 8 Mart 2017'de tarifelere yansımıştır.

Bazı haberlerde yüzde 23 oranında bir zam yapıldığı öne sürülmektedir. Oysa 1 Ocak 2017'de açıklanan geçiş ücretlerine ilaveten Birleşmiş Milletler dolar enflasyonu güncellemesi ile artış sadece yüzde 2,09 seviyesindedir.

Sözleşme gereği yapılan ve 8 Mart'ta uygulanan fiyat güncellemesinin yeni yapılmış bir zam gibi habere konu edilmesi kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye sebebiyet vermektedir. Her yıl ocak ayının ikinci gününde belirlenen döviz kuru karşılığı Türk lirasına, dolar enflasyon farkı (artış veya azalış olabilir) ilave edilerek şubat sonunda yıl sonuna kadar geçerli olan fiyat belirlenmektedir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Enerjide büyük hamle! Akdeniz’de ilk sondajEnerjide büyük hamle! Akdeniz’de ilk sondajTürkiye'yi bölgesinde önemli bir enerji aktörü haline getirecek Akdeniz stratejisi hayata geçirildi.
Altın 3 haftanın dibinde! İşte çeyreğin fiyatıAltın 3 haftanın dibinde! İşte çeyreğin fiyatıAltının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 146,9 lira ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.
Çaykur satılacak mı? Bakan açıkladıÇaykur satılacak mı? Bakan açıkladıEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Çaykur'un satıldığı' iddiaları ile ilgili konuştu.
500 bin anne emeklilik hakkı kazanabilir500 bin anne emeklilik hakkı kazanabilir2015 yılında kadınlara tanınacağı açıklanan doğum borçlanma hakkının yasalaşmasıyla birlikte 500 bin anne emeklilik hakkı kazanacak.
Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar düşüyorZorunlu trafik sigortasında fiyatlar düşüyorZorunlu trafik sigortasında primler yüzde 20 ucuzlatılıyor. 3 yıl kaza yapmayana yüzde 45 indirim geliyor
EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine cezaEPDK'dan 4 akaryakıt şirketine cezaEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 4 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 329 bin lira ceza verildi.
  • TMO fındık alımına başlıyor24 Nisan 2017 Pazartesi 14:00
  • İstanbul Autoshow'u kaç kişi ziyaret etti?24 Nisan 2017 Pazartesi 13:59
  • Uluslararası e-ticaret şirketleri inceleniyor24 Nisan 2017 Pazartesi 13:59
  • Bakanlık yüzde 23 zam iddiasını yalanladı24 Nisan 2017 Pazartesi 13:58
  • Dokuz trilyon dolarlık sünger operasyonu24 Nisan 2017 Pazartesi 12:20
  • İkinci el otomobil satışında yeni dönem!24 Nisan 2017 Pazartesi 11:30
  • Kredi kartı aidatlarından kurtulmak mümkün!24 Nisan 2017 Pazartesi 10:53
  • Eğitim-Bir-Sen'den sert çıkış24 Nisan 2017 Pazartesi 10:44
  • Borajet seferlerine ara verdi!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:36
  • Kıdemde 30 gün tamam devlet katkısı mümkün24 Nisan 2017 Pazartesi 08:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri