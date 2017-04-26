26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Rusya'dan Türkiye kararı! Bunu yapmayacağız

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Rus bakan, Rusyanın Türkiye'nin Rusya tarım ürünlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalardan dolayı Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurmayı planlamadığını açıkladı.
Rusya'dan Türkiye kararı! Bunu yapmayacağız
Rusya'dan Türkiye kararı! Bunu yapmayacağız Rusya'dan Türkiye kararı! Bunu yapmayacağız Rusya'dan Türkiye kararı! Bunu yapmayacağız

Türkiye'nin, Rusya'nın önerilerine göstereceği tepkiyi bekleyeceğini belirten Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Gromiko, "Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç Türk mevkidaşı ile görüştü ve belli uzlaşmalara vardı" dedi ve ekledi:

BİRBİRİMİZE DOĞRU ADIMLAR ATMAMIZ GEREKİYOR

"Yarın, Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Nepoklonov ve Tarım Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Departmanı Başkanı Olga Garşina bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele almak üzere Türkiye'ye gidiyorlar. Genel olarak anlayış var diyebiliriz. Daha önce de Türk tarafına önerdiğimiz gibi, anladığımız gibi aşamalı olarak birbirimize doğru adımlar atmamız gerekiyor.

Ancak bu adımları ilk atması gereken taraf Türkiyedir. O kadar sert tedbirleri alan taraf biz değiliz."

"DTÖ'YE BAŞVURMAYACAĞIZ"

Rusya'nın bundan dolayı Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurup başvurmayacağı sorusuna cevaben Gromiko, "Hayır, onların tepkisini bekliyoruz" diyerek Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Rusya ve Türkiye Tarım Bakan Yardımcılarının uzlaştığı konuların yerine getirmesini beklediğini belirtti.

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