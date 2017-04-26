Yazlık arayışında artık İstanbul çevresi gözde

Emlakjet’in Mart verilerine göre satılık yazlık ev araması, bir önceki aya göre % 26 oranında artış gösterdi. İzmir’in ilk sırayı aldığı listede Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale ve Balıkesir yer alırken, Antalya bu kez ilk 10’da yer almadı





Gayrimenkul sektöründe yazlık ev araması daha çok bahar döneminde, Nisan ve Mayıs aylarında yükselme eğilimindeyken bu yıl kampanya süreci ve fiyatların daha yukarıya gideceği beklentisi ile Mart’ta hareketlenmeye başladı. ‘Yeni nesil emlak bulma sitesi’ Emlakjet.com’un Mart ayı verilerine göre satılık daire aramaları içinde satılık yazlık ev araması bir önceki aya göre % 26 oranında artış gösterdi.

Yazlık için bakılan yerler incelendiğinde ise İzmir her zamanki gibi ilk sırayı alırken, onu sırayla Tekirdağ, Aydın, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Mersin ve İstanbul takip etti. Muğla internet üzerinden yazlık aramasında 10’uncu sırada yer alırken, Antalya’nın ilk 10’da olmaması dikkat çekti. Yazlık ev aramasında ilk 10’da 9’uncu sırada yer alan İstanbul’da ise yazlık olarak düşünülen ilçeler Silivri, Şile, Büyükçekmece ve Adalar olarak öne çıkıyor.

İstanbul çevresi fiyat avantajı ve ulaşımla rekabet ediyor

Antalya ve Bodrum, bilindiği gibi yazlık konut projelerinin daha çok yer aldığı ve ikliminden dolayı yazlık ev aramasının daha çok yapıldığı bölgeler. Ancak özellikle İstanbul’da oturanların son zamanlarda bölgesel yakınlık avantajını kullanmaya yöneldiğini kaydeden Emlakjet.com Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, “Yoğun iş temposu nedeniyle alıcılar için İstanbul’a yakın bölgeler, sadece yaz döneminde değil, 12 ay boyunca kısa tatiller de dahil olmak üzere zaman zaman gidilerek nefes alınacak noktalar olarak görülüyor. Tekirdağ, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale gibi şehirlerin son dönemdeki emlak piyasasındaki gelişimi, bu bölgelerde altyapı projelerinin artması, Antalya ve Bodrum’a kıyasla daha makul fiyatların olması ve alıcılardaki sakinlik arayışı, bu bölgelerin son dönemde yazlık konutta yükselmesine etken” değerlendirmesinde bulundu.

Tekirdağ’da Saray, Sakarya’da Kartepe gözde

Tekirdağ’da Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerinin İstanbul ve bağlantı yollarına olan yakınlığı ile yatırımcının ilgisini çektiğini belirten Kunter, “Tekirdağ’da Saray sakin bir hayat sürmek isteyip İstanbul’dan bunalanlar için uygun bir lokasyon. Çorlu’ya, Çerkezköy’e, Lüleburgaz’a, Kıyıköy’e ve İğneada’ya yakın olan Saray’ın merkezinde yeni konutlar yükseliyor” dedi.

Sakarya bölgesinde ise Başiskele ve Kartepe ilçelerinin, deniz ve doğa ile iç içe olması ve temiz havası nedeniyle özellikle Arap yatırımcıların dikkatini çektiğini kaydeden Kunter, şöyle devam etti: “Doğal güzellikleriyle ünlü Kartepe, 5 yıldızlı otelden butik otellere, hafta sonu evlerinden pansiyonlara kadar farklı konaklama tercihlerine cevap verebiliyor. Son yıllarda Türkiye’ye ilgisi bir hayli artan Arap yatırımcılar özellikle son iki yıldır Kartepe'nin Samanlı eteklerini ve Maşukiye bölgelerini tercih ediyor. Bu durum bölgedeki gayrimenkul fiyatlarını beklentilerin üzerinde artırdı. Villa veya konut amaçlı satışa sunulan arsaların konumlarına göre metrekaresine 300 ile 800 TL arasında bedel talep edilirken, villa fiyatları ise konum, cephe, ulaşım kolaylığı ve manzara özelliklerine göre 200 bin ile 1.5 milyon dolar arasında değişiyor.”

Balıkesir’de Edremit, Çanakkale’de Yalova gelişiyor

Balıkesir’de turizmi tetikleyen önemli yatırımların planlandığına değinen Kunter, “Ayvalık Kruvaziyer Limanı, Tuzla Önü Marina Projesi, Bandırma Yeni Sanayi ve Liman Projesi, Port Gömeç, Ayvalık Köprüsü ve Yat Limanı, Çay Deresi Karma Rekreasyon Projesi ve Çamlık Karma Rekreasyon Projesi bunlar arasında. İstanbul-İzmir Otoyolu, Çanakkale Köprüsü, Çanakkale-Balıkesir Otoyolu ve yüksek hızlı tren gibi yatırımlar da Balıkesir'i bugün bir cazibe merkezi haline getiriyor. Yazlık için tercih edilen Edremit ilçesinde yeni binalarda 100 metrekare bir daire için metrekare birim değeri 1.500 TL ile 2.500 TL arasında değişiyor” diye konuştu.

Termalde Yalova, Arap yatırımcıların favorisi

Kunter’in verdiği bilgiye göre, Çanakkale’ye bağlı Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerine kolay ulaşımının olması ve Körfez Geçişi ile Gebze-Orhangazi İzmir Otoyolu'nun etkisi ile dikkat çekerken doğal güzellikleri ve termal kaynakları ile yazlık konutlarda özellikle Arap yatırımcılarca tercih ediliyor. Yalova’da yabancılar yatırımlarını daha çok kaplıcaların olduğu Termal, Çınarcık, Altınova ve Armutlu ilçelerinde konut ağırlıklı sürdürüyor.