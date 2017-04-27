27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:01Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 29°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 94.907 0.41
  • Altın: 144,728 -0.92
  • Dolar: 3,5586 -0.45
  • Euro: 3,8784 -0.27

Rus turistler 'charter' ile Alanya'ya geldi!

»
Rus turistler 'charter' ile Alanya'ya geldi!
Rusya'dan Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na charter seferi ile gelen ilk Rus turist kafilesi su takı, çiçek ve çileklerle karşılandı.
Rus turistler 'charter' ile Alanya'ya geldi! Rus turistler 'charter' ile Alanya'ya geldi! Rus turistler 'charter' ile Alanya'ya geldi!

Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi.

Moskova'dan kalkan Royal Flight havayolu şirketine ait boeing 737-800 tipi uçak 189 yolcusuyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geleneksel havacılık seremonisi "su takı" ile karşılanan turistlere karanfil, çilek, Rusça tanıtım materyalleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Nisan'da Rus havayolu şirketi ile ilk kez tarifeli uçakla Rus turistlerin geldiğini söyledi. Corel Travel'in charter seferiyle ikinci kafile Rus grubunun bölgelerine gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya'ya Rusya'dan gelen ilk charter seferinin bölge için güzel bir gelişme olduğunu belirtti. Geçen hafta tarifeli sefer ile gelen Rus turistlerin ardından bölgeye Corel firmasının günlük charter seferlerinin başladığını anlatan Yücel, "Tüm zorluklara rağmen sezonun dolu dolu geçeceğini, geçen yıldan daha iyi geçeceğini söylemiştik ve söylemeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

"UMARIM İLİŞKİLERİMİZ GELİŞİR"

Yolculardan İrina Krohina, Rusya'da turizm şirketinde çalıştığını belirterek, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin iyi olması bizi de mutlu ediyor. Umarım ilişkilerimiz çok daha gelişir" dedi.

İlk kez Türkiye'ye gelen Arina Markaryan ise "Hep Türkiye'ye gelmek istedim, nihayet geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. Deniz, kum, güneşiyle muhteşem ülke." diye konuştu.

Ekaterina İvanova ise bir aylık tatil için Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Dinlenmek, yüzmek ve güneşlenmek istiyorum. Daha önce de iki kez geldim bu kez Alanya'yı daha çok öğrenmeye vakit ayırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rus turistler daha sonra otobüslerle kalacakları otellere hareket etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Memurlar için kritik karar! İptal edildiMemurlar için kritik karar! İptal edildiAnayasa Mahkemesi, bazı uzman kadrolarına özel hizmet tazminatı ödenmesini öngören KHK düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yükseldiEkonomik güven endeksi Nisan'da yükseldiEkonomik güven endeksi Nisan'da %3,6 oranında artarak 96 değerinden 99,5 değerine yükseldi.
Milyonlarca vatandaşa zam müjdesi!Milyonlarca vatandaşa zam müjdesi!Türkiye'de 11.5 milyon emekli yılın ikinci yarısına zamlı maaşlarıyla birlikte girecek. İş dünyasında ise 803 bin istihdam var.
Londra düşüyor! Rota FrankfurtLondra düşüyor! Rota Frankfurtİngiltere'deki referandumdan AB'den ayrılma kararı çıkması, birçok şirketi yeni adres aramaya yöneltti. Bankacılık sektörününse gözünü Frankfurt'a diktiği belirtiliyor.
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?Dolar 3,5650 liradan, avro 3,8920 liradan güne başladı
Rus turistler 'charter' ile Alanya'ya geldi!Rus turistler 'charter' ile Alanya'ya geldi!Rusya'dan Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na charter seferi ile gelen ilk Rus turist kafilesi su takı, çiçek ve çileklerle karşılandı.
  • Türkiye, Avrupa'da 7. oldu27 Nisan 2017 Perşembe 13:32
  • Dev bankalardan yeni karar! Taşınıyorlar...27 Nisan 2017 Perşembe 13:30
  • Motorinde 13 kuruş indirim27 Nisan 2017 Perşembe 13:30
  • 'Türkiye ile uzlaşabiliriz'27 Nisan 2017 Perşembe 13:29
  • Altın fiyatlarında inanılmaz düşüş!27 Nisan 2017 Perşembe 13:05
  • 'Türkiye hamlesi' ellerinde patladı27 Nisan 2017 Perşembe 11:15
  • Türk devi resti çekti! Satmıyoruz...27 Nisan 2017 Perşembe 11:13
  • Canikli'den flaş kıdem tazminatı açıklaması27 Nisan 2017 Perşembe 10:16
  • Trump'ın açıklaması doları vurdu! Kur şu anda...27 Nisan 2017 Perşembe 10:14
  • 81 maddelik hamle hazır!27 Nisan 2017 Perşembe 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri