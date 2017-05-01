01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:16Güneş 05:55Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 20°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 94.655 0.40
  • Altın: 143,302 -1.07
  • Dolar: 3,5508 -0.34
  • Euro: 3,8707 -0.11

Avrupa’nın İki Gözde Ülkesi İtalya ve İspanya’ya Seyahat

»
Avrupa’nın İki Gözde Ülkesi İtalya ve İspanya’ya Seyahat
Avrupa ülkelerinin turist ağırlama kapasitesine bakıldığında ilk sıralarda İtalya ve İspanya ülkelerinin yer aldığı görülmektedir.
Avrupa’nın İki Gözde Ülkesi İtalya ve İspanya’ya Seyahat Avrupa’nın İki Gözde Ülkesi İtalya ve İspanya’ya Seyahat Avrupa’nın İki Gözde Ülkesi İtalya ve İspanya’ya Seyahat

 Avrupa’nın Güney Batısı’nda İber Adası sınırlarında konumlanan İspanya, son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılardan ötürü sıklıkla gündeme gelmektedir. Fakat ortalama 3000km’lik bir sahil bölgesine sahip olması ülkeye turizm açsından avantaj sağladığı için ülke ekonomisine yaz sezonunda bir hayli katkı sağlamaktadır. Güney ve doğu kesimi Akdeniz’e bağlı olan İspanya’nın Batı ile Doğu kesimi Atlantik Okyanusuna kıyıdır. Doğa,deniz ve tarihi güzellikleriyle adından söz ettiren ve ziyaretçilerini hayran bırakan güzelliğe sahip olan ülke, fırsatı olan her birey tarafından kesinlikle görülmesi gereken bir yerdir. Söz konusu İspanya Seyahati için önceden hazırlıkların yapılması ve Schengen vize başvurusunda bulunulması gereklidir. Bunların tamamında desteğe ihtiyacınız varsa ve prosedürlerle uğraşmak istemiyorsanız, İspanya turları sunan firmalar bu konuda size yardımcı olabilir. Talep edilen evrakların ibrazı yapıldıktan sonra sorunsuzca ülkeye giriş yapılabilir ve kalacağınız süre zarfında ülkenin ve özellikle eşi benzeri olmayan plajlarının keyfini çıkarabilirsiniz. İspanya tatilinizi planlamadan önce buradaki fiyatlara göz atın.

BarcelonataBeach, Fuerteventura, La Concha, Levante, Alcudia, Maguluf gibi harika plajlara sahip İspanya’da yaz tatiliniz esnasında çok güzel vakit geçireceğinize eminiz. Eğlenceli hayatının plaj partilerinde doruk noktasına ulaştığının farkına varacaksınız. İspanya’nın en güzel noktalarını keşfetmeye çalışırken döndüğünüzde bazı noktaları es geçtiğinizi fark etmemek için yolculuğunuza İspanya turları ile çıkmanızı öneririz.

Bir diğer popüler ülkelerden biri olan İtalya; kültürü, yemekleri, mimari yapıları kısacası her detayı ile dünyaca konuşulan bir medeniyet olmayı başarmıştır. En iyi tasarımcıların bulunduğu ülke bir nevi modaya yön veren noktadır diyebiliriz. Dolayısıyla modern bir toplum olmalarından yanı sıra aynı zamanda geleneklerine de bağlı oldukları görülmektedir. Roma devrinden kalma çok sayıda tarihi yapıya ev sahipliği eden ülke, dünya üzerinden değerlendirildiğinde en fazla tarihi yapıya sahip ülkelerden biri olarak da gösterilmektedir. Sırf bu yüzden bile İtalya Seyahati yapabilir ve keyifli anlara imza atılabilir. Yine deniz kültürünün yaygın olduğu ancak daha çok tarihi yapılarıyla ön plana çıkan bir ülke olduğu için İtalya’ya uzun bir zaman ayrılması önerilir. Bunun için düzenlenen Büyük İtalya turu veya kapsamlı İtalya turları vardır. Buraya tıklayarak detaylı İtalya gezisi hakkında fiyatlara erişebilirsiniz. Kendi rotanızı belirlerken kaybedeceğiniz vakit ve para yerine böyle bir tura katılmak sizin için daha yararlı olabilir. İtalya’da schengen anlaşmasına üye bir devlet olduğundan ötürü vize alındıktan sonra önce İtalya olmak kaydı ile aynı vize ile İspanya turu da yapabilirsiniz. Yani vize hangi ülke için alınmış ise önce o ülkeye giriş yapma zorunluluğu vardır. Sonrasında istenilen herhangi bir schengen ülkesi ziyaret edilebilir.

Dolayısıyla istendiği vakit Avrupa’nın İki Gözde Ülkesi İtalya ve İspanya’ya Seyahat aynı vize ile gerçekleştirilebilinir. Yaz tatili için tarihi, kültürel ve deniz dolu bir destinasyon önerisine ihtiyacınız varsa İtalya’dan başlayan yolcuğunuzu İspanya’nın plajlarında noktalayabilirsiniz. İki ülke arasındaki mesafe yaklaşık 1.971km’dir Yani 19 ila 20 saat kadar bir yolculuk ile bir ülkeden diğerine geçiş yapılabilir. Tabi ki bu süre kullanılan ulaşım yolu ile değişiklik gösterecektir. Deniz, kara ve hava yolu ile İtalya’dan İspanya’ya veya tam tersi şeklinde ulaşım sağlanabilir. Her iki ülkede de doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi geçmiş oldukça fazladır. Ayrıca konaklama, yeme ve içme konusunda da sınırsız seçeneklerin var olduğunun da altını çizmek isteriz. Özellikle farklı lezzetleri ile dünyaya nam salmış İtalya ülkesinde her bireyin damak tadına uygun yemek çeşitleri bulunmaktadır. Bireysel olarak bu iki ülkeyi ziyaret edebileceğiniz gibi tur aracılığıyla da seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bütçeniz doğrultusunda en iyi planlamayı yapabilir ve bu ülkelerin muhteşem güzelliklerinden faydalanarak, hem keyifli bir tatil yapabilir hem de unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa’nın İki Gözde Ülkesi İtalya ve İspanya’ya SeyahatAvrupa’nın İki Gözde Ülkesi İtalya ve İspanya’ya SeyahatAvrupa ülkelerinin turist ağırlama kapasitesine bakıldığında ilk sıralarda İtalya ve İspanya ülkelerinin yer aldığı görülmektedir.
Yazlık arayışında artık İstanbul çevresi gözdeYazlık arayışında artık İstanbul çevresi gözdeHer yıl bahar döneminde hızlanan yazlık ev arayışı, bu yıl Mart ayında hareketlendi.
Bülent Kayabaş kimdir, nereli, neden hayatını kaybetti?Bülent Kayabaş kimdir, nereli, neden hayatını kaybetti?Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bülent Kayabaş 72 yaşında hayatını kaybetti.
İnternetten Çiçek Siparişi Rahatlığıİnternetten Çiçek Siparişi RahatlığıGünümüzde insanlar ticaret için internet platformunu daha çok tercih ediyor. Bunun en büyük sebebi internetteki ürünlerin hem daha ekonomik hem de ulaşılması daha kolay ürünler olması.
Chia zayıflatırmı? Chia tohumu zayıflama tarifleriChia zayıflatırmı? Chia tohumu zayıflama tarifleriKadınların en büyük takıntılarından birisi kilodur. Bir araya gelindiğinde kilo probleminden kesinlikle bahsedilmektedir çünkü güzel ve bakımlı görünmek kiloyla bağlantılıdır.
İslami Otel Hizmetleri İlgi Görüyorİslami Otel Hizmetleri İlgi GörüyorBayramlarda ve yaz tatilinde en çok tercih edilen tatil mekanları tatil beldeleridir. Plaj, havuz ve aradığınız ortam, tesettür oteller kategorisinde, sizler için hazırlanmıştır.
  • 11 Şubat'ta yapılan ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar..23 Şubat 2017 Perşembe 13:57
  • Rookie Çocuk Spor Ayakkabıları Yeni Neslin Tarzını Belirliyor08 Şubat 2017 Çarşamba 15:03
  • Agario Furyası Devam Ediyor!31 Ocak 2017 Salı 16:24
  • Uçak bileti fiyatları31 Ocak 2017 Salı 16:23
  • Sigaranın Zararları Bireysel Olmaktan çok uzak31 Ocak 2017 Salı 16:22
  • İlhan Cavcav kimdir? Son durumu hakkında bilgi21 Ocak 2017 Cumartesi 12:33
  • Ayberk Atilla kimdir? Neden hayatını kaybetti?21 Ocak 2017 Cumartesi 10:14
  • Orhan Ölmez öldü mü? Sağlık durumu nasıl? Orhan Ölmez kimdir?05 Aralık 2016 Pazartesi 09:12
  • ATO'nun yeni başkanı Gürsel Baran Kimdir? Emine Erdoğan'ın akrabası mı?03 Aralık 2016 Cumartesi 14:42
  • Erdal Tosun kimdir kaç yaşındaydı nereliydi?30 Kasım 2016 Çarşamba 08:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri