Avrupa’nın İki Gözde Ülkesi İtalya ve İspanya’ya Seyahat

Avrupa’nın Güney Batısı’nda İber Adası sınırlarında konumlanan İspanya, son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılardan ötürü sıklıkla gündeme gelmektedir. Fakat ortalama 3000km’lik bir sahil bölgesine sahip olması ülkeye turizm açsından avantaj sağladığı için ülke ekonomisine yaz sezonunda bir hayli katkı sağlamaktadır. Güney ve doğu kesimi Akdeniz’e bağlı olan İspanya’nın Batı ile Doğu kesimi Atlantik Okyanusuna kıyıdır. Doğa,deniz ve tarihi güzellikleriyle adından söz ettiren ve ziyaretçilerini hayran bırakan güzelliğe sahip olan ülke, fırsatı olan her birey tarafından kesinlikle görülmesi gereken bir yerdir. Söz konusu İspanya Seyahati için önceden hazırlıkların yapılması ve Schengen vize başvurusunda bulunulması gereklidir. Bunların tamamında desteğe ihtiyacınız varsa ve prosedürlerle uğraşmak istemiyorsanız, İspanya turları sunan firmalar bu konuda size yardımcı olabilir. Talep edilen evrakların ibrazı yapıldıktan sonra sorunsuzca ülkeye giriş yapılabilir ve kalacağınız süre zarfında ülkenin ve özellikle eşi benzeri olmayan plajlarının keyfini çıkarabilirsiniz. İspanya tatilinizi planlamadan önce buradaki fiyatlara göz atın.

BarcelonataBeach, Fuerteventura, La Concha, Levante, Alcudia, Maguluf gibi harika plajlara sahip İspanya’da yaz tatiliniz esnasında çok güzel vakit geçireceğinize eminiz. Eğlenceli hayatının plaj partilerinde doruk noktasına ulaştığının farkına varacaksınız. İspanya’nın en güzel noktalarını keşfetmeye çalışırken döndüğünüzde bazı noktaları es geçtiğinizi fark etmemek için yolculuğunuza İspanya turları ile çıkmanızı öneririz.

Bir diğer popüler ülkelerden biri olan İtalya; kültürü, yemekleri, mimari yapıları kısacası her detayı ile dünyaca konuşulan bir medeniyet olmayı başarmıştır. En iyi tasarımcıların bulunduğu ülke bir nevi modaya yön veren noktadır diyebiliriz. Dolayısıyla modern bir toplum olmalarından yanı sıra aynı zamanda geleneklerine de bağlı oldukları görülmektedir. Roma devrinden kalma çok sayıda tarihi yapıya ev sahipliği eden ülke, dünya üzerinden değerlendirildiğinde en fazla tarihi yapıya sahip ülkelerden biri olarak da gösterilmektedir. Sırf bu yüzden bile İtalya Seyahati yapabilir ve keyifli anlara imza atılabilir. Yine deniz kültürünün yaygın olduğu ancak daha çok tarihi yapılarıyla ön plana çıkan bir ülke olduğu için İtalya’ya uzun bir zaman ayrılması önerilir. Bunun için düzenlenen Büyük İtalya turu veya kapsamlı İtalya turları vardır. Buraya tıklayarak detaylı İtalya gezisi hakkında fiyatlara erişebilirsiniz. Kendi rotanızı belirlerken kaybedeceğiniz vakit ve para yerine böyle bir tura katılmak sizin için daha yararlı olabilir. İtalya’da schengen anlaşmasına üye bir devlet olduğundan ötürü vize alındıktan sonra önce İtalya olmak kaydı ile aynı vize ile İspanya turu da yapabilirsiniz. Yani vize hangi ülke için alınmış ise önce o ülkeye giriş yapma zorunluluğu vardır. Sonrasında istenilen herhangi bir schengen ülkesi ziyaret edilebilir.

Dolayısıyla istendiği vakit Avrupa’nın İki Gözde Ülkesi İtalya ve İspanya’ya Seyahat aynı vize ile gerçekleştirilebilinir. Yaz tatili için tarihi, kültürel ve deniz dolu bir destinasyon önerisine ihtiyacınız varsa İtalya’dan başlayan yolcuğunuzu İspanya’nın plajlarında noktalayabilirsiniz. İki ülke arasındaki mesafe yaklaşık 1.971km’dir Yani 19 ila 20 saat kadar bir yolculuk ile bir ülkeden diğerine geçiş yapılabilir. Tabi ki bu süre kullanılan ulaşım yolu ile değişiklik gösterecektir. Deniz, kara ve hava yolu ile İtalya’dan İspanya’ya veya tam tersi şeklinde ulaşım sağlanabilir. Her iki ülkede de doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi geçmiş oldukça fazladır. Ayrıca konaklama, yeme ve içme konusunda da sınırsız seçeneklerin var olduğunun da altını çizmek isteriz. Özellikle farklı lezzetleri ile dünyaya nam salmış İtalya ülkesinde her bireyin damak tadına uygun yemek çeşitleri bulunmaktadır. Bireysel olarak bu iki ülkeyi ziyaret edebileceğiniz gibi tur aracılığıyla da seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bütçeniz doğrultusunda en iyi planlamayı yapabilir ve bu ülkelerin muhteşem güzelliklerinden faydalanarak, hem keyifli bir tatil yapabilir hem de unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.