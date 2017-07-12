12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Ne Zaman Emekli Olabilirim ?

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Ne Zaman Emekli Olabilirim ?
Daha öğrencilik hayatında başlayan “acaba ne zaman emekli olacağım ben”, “emekli olunca böyle şeyler yapmayacağım”, “bak ben bir emekli olayım şunları şunları yapacağım” gibi düşünceler iş hayatına girişinde, ortasında ve son evrelerinde düşünülmekte.
Ne Zaman Emekli Olabilirim ? Ne Zaman Emekli Olabilirim ? Ne Zaman Emekli Olabilirim ?

Emeklilik söz konusu olduğunda yaşımız kaç olursa olsun merak ve hayaller zihnimizde dolaşabilir. Yani hayat boyu sorulan sorular arasında olmakla birlikte en çok kurulan hayaller içerisinde de yer almaktadır. Ne zaman emekli olunacağı sorusuna merak anında cevap verilirken, hayal kısmını kimse anında yaşayamaz. Tabii emekliliğine günleri kalanlar hariç..

Ne Zaman Emekli Olabilirim

Fakat emeklilik yaşı gelmiş olan bazı çalışanların emekli olma tarihini hep erteledikleri görülür. Yıllardır "bitse de kurtulsak" diyerek günlerini, yıllarını geçirseler bile farkında olmadan o düzene alışmış olmaları emekli olduktan sonrası için boşluğa düşmelerine sebep olacaktır. Hem alışmış oldukları düzenden dolayı düşecekleri boşluk, hem de yıllardır almış olduğu maaştan daha düşük bir maaş konusunu düşündüklerinden o emeklilik tarihi her zaman ertelemeye alınmaktadır. Tabii çalışma günü tam dolar dolmaz emekliye ayrılan kişilere yok mudur vardır, bizce..

Kolay yoldan ne zaman emekli olacağınızı hesaplamak istiyorsanız eğer e-devlete girerek emekliliğinizin ne zaman başlayacağını, emekliliğe kalan süreyi, kaç gün daha çalışacak olduğu hesaplanmaktadır. E-Devlet girişleri için https://www.turkiye.gov.tr/ linkine tıklamanız yeterlidir. Sağ üst köşedeki sisteme giriş butonuna basarak e-devlet hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra arama butonuna 'emeklilik' yazarak altta çıkan sonuçlardan 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' yazısına tıklayıp emekliliğinize ne kadar süre kaldığını öğrenebilirsiniz. Emekliliğinizi öğrenmek için istedikleri bilgiler sadece iki tanedir.

Bu merakınızı cevaplandırmak için size sorulan ilk gerekli bilgi hangi sigorta koluna ait olmanız ile ilgili bir sorudur. Seçenekler kısmında eski zamanda olduğu gibi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı şıkları yerine 4A, 4B ve 4C şıkları yer almaktadır. Bu seçeneklerden hangisi size uygun olanı ise o seçeneği işaretleyip ikinci soruya geçebilirsiniz. İkinci gerekli bilgide çalışmaya yani hizmet vermeye ne zaman başladığınız sorulmakta. Size sorulan bu iki soruyu doğru cevaplandırarak ne zaman emekli olabileceğinizi, emekliliğinize ne kadar süre kaldığını öğrenebilirsiniz.

Hangi sigorta koluna ait olduğu sorusunda çoğu insan bilgi eksikliğinden dolayı tereddüt etmekte. Kimisi bu soruyu cevaplayamadığından ötürü "aman işte daha çok var" diyerek pes edip sayfayı kapatırken kimileri de merak edip araştırmayı ve edindiği yeni bilgilerle birlikte soruyu rahatlıkla cevaplandırıp asıl merak ettiği sorunun cevabını almaktadır. Bizler de bu bilinmezliğe bir son vermek amaçlı nedir ne değildir bilgileri derleyip toparlayıp, aşağıdaki yazımızda sizlerin ilgisine sunduk.

2007 yılına kadar Bağ-kur'lu, SSK'lı, Emekli Sandığı olarak bilip ifade ediyorken şimdiki zaman diliminde bunlara 4A'lı, 4B'li ve 4C'li demekteyiz. Halk arasında sözünü ettiğimiz konudan bahsedilirken "bu nedir ki böyle?" gibi merak uyandıran soru cümleleri konuşma aralarında söylenmektedir. Üstelik çevremizdeki insanların çoğu bunun ne olduğunu bilmemektedir.

4A Nedir?

Eski zamanda SSK'lı çalışan denilen kişilere şimdiki zamanda 4A'lı denmektedir.

Kimlere 4A'lı Denir?

Bir işverenle sınırlanmış olarak çalışan insanlara SSK'lı yerine artık 4A'lı denilmektedir.

4B Nedir?

Eski zamanda Bağ-Kur'lu çalışan denilen kişilere şimdiki zamanda 4B'li denmektedir.

Kimlere 4B'li Denir?

Esnaf, tüccar, sanatkar gibi serbest meslek çalışan, bağımsız olarak kendi işini yapan kişilere denilmektedir.

4C Nedir?

Eski zamanda Emekli Sandığı ile çalışan denilen kişilere şimdiki zamanda 4C'li denmektedir.

Kimlere 4C'li Denir?

Türkiye’de devlet personeli olarak çalışıp zamanı gelip emekli olmuş olan memurlara denilmektedir.

https://www.ssk.biz.tr/emeklilik-hesaplama-ne-zaman-emekli-olabiliri/

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