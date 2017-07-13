Sigorta primleri, kişinin doğum iznine ayrılmasından dolayı bu doğum izni süresi boyunca yatmamaktadır. Yatmadığı için sigortada görülen eksik prim günü, emekliliği etkileyen bir faktörlerden midir gelin hep birlikte görelim..

Doğum borçlanması, bir hizmet borçlanması çeşidi olarak bilinmektedir. Yeni düzenlemelere göre 4A (eski bilinene göre SSK) statüsünde sigortalı çalışmakta olan bir kadının hamilelik esnasında ücretsiz annelik ya da doğum iznine ayrılması sağlık açısından önem teşkil etmektedir. Çalışma hayatı boyunca toplamda sadece iki kez olmak ve doğumdan sonraki iki yıllık zamanı geçmemek şartı ile hizmet sözleşmesine göre annenin çalışmama hakkı vardır. Elbette ki bu hakkı kullanabilmek için doğan çocuğun sağ olması ve bu borçlanma süresi boyunca yaşaması gerekmektedir.

Doğum Borçlanması Hesaplama

Her Çocuk İçin En Fazla Kaç Gün Doğum Borçlanması Yapılabilir?

730 güne rast gelen yirmi dört ay, yani toplamda iki yıl bir çocuk için verilen süredir. Bu iki yıllık süre bir tek çocuk için geçerli olmakla birlikte en fazla alınabilen zamanı ifade etmektedir. İki kereden fazla kullanılamayan doğum borçlanması, ikişer yıldan dört yıla intikal etmektedir.

Doğum Borçlanması Yararlı Mıdır?

Anne ve çocuğunun birlikte daha çok vakit geçirmeleri, birbirlerini tanıması, annenin koruyup kollaması, büyütmesi için önemli ve oldukça yararlıdır. Annenin kimseye muhtaç olmadan çocuğuna bakması en doğal hakkıdır. Ve bunun için doğum borçlanması çok iyi bir yoldur.

Doğum Borçlanması Neden Yararlıdır?

Toplamda iki kere alınabilen doğum izni ilk çocuğa iki, ikinci çocuğa iki şeklinde iki kere alınıp dört yıllık bir süreye isabet etmektedir. En fazla iki kere alınabilen doğum borçlanması iki çocuğunuzun büyümesini izleyebilme fırsatı vermektedir.

Doğum Borçlanması İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Doğum borçlanmasından faydalanmak isteyen anne, doğum iznini kullanmış olması gerekmektedir. Doğum izni kullanmadan doğum yapan anneler doğum borçlanmasından yararlanamayacaktır.

Doğum izni süresi boyunca doğum yapmış olan annenin ve dünyaya yeni gelmiş olan çocuğun sağ olması gerekmektedir.

Çocuğun sigorta başlangıç tarihi sonrasında doğmuş olması gerekmektedir.

Kişinin adına doğumdan sonraki 24 aylık sürede prim yatmamış olması gerekmektedir.

Belirlenen prime temel günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak şartı ile, annenin kendi şahsına göre tayin edeceği günlük kazancın yüzde otuz ikisi üzerinden hesaplama yapılacaktır. Hesaplanan prim borcunun borcun bildirilmesinden sonraki ilk bir ay içerisinde borç ödenmelidir.

Borçlandırılma süreleri boyunca doğum izni kullanan her kadın sigortalı sayılmaktadır. Kişi doğum iznini yazılı olarak bilgilendirmelidir. Doğum borçlanması süresi toplamda iki yıldır.

Doğum Borçlanması İçin Nereye Başvuru Yapılabilir?

Bağ-Kur'lu olarak çalışmakta olan kişinin dosyasının bulunmuş olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmesi gerekmektedir.

SSK'lı olarak çalışmakta olan kişinin en son çalışmasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmesi gerekmektedir.

SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olan kişi, istemiş olduğu doğum borçlanması isteğini dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek borçlanma talep dilekçesi ile doğum borçlanmasına başvuruda bulunabilir.

Doğum Borçlanması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kimlik fotokopisi

Borçlanma talep dilekçesi

Doğum Borçlanması İçi Kısmi Ödeme Yapılabilir Mi?

Bir ay içerisinde borcun tamamının ödenmemesi durumunda ödenmiş olan miktara karşılık gelen süre, sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Kısmi Ödeme Yapan Kişiler Kalan Sürelerini Sonraki Zamanda Borçlandırabilir Mi?

Bir aylık süre içerisinde ödemesi yapılamayan borçlar geri ödeme yapılabilir. Borcun kalan kısmını ödemek istendiğinde kişi yeniden SGK'ya başvurmalıdır.

https://www.ssk.biz.tr/2013-dogum-borclanmasi-hesaplam/