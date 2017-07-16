16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı yanacak!

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Memur emeklileri ikramiye farklarını almaya başladı. Ancak 29 Ocak 2018 tarihine kadar ikramiye farkları için SGK’ya başvurulması gerekiyor.
Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı yanacak!
Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı yanacak! Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı yanacak! Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı yanacak!

Bu tarihten sonra ikramiye farkı hak edilmiş olsa bile ödenmeyecek.

30 yılın üzerinde hizmeti olan ancak emekliikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memuremeklilerine ikramiye farklarının ödenmesiyle ilgili düzenleme geçtiğimiz yıl yapılmıştı. Memur emeklileri ikramiye farklarını almaya başladı. Ancak ikramiye farkı talep edilebilmesi için hak düşürücü süre var. 29 Ocak 2018 tarihine kadar ikramiye farkları için SGK’ya başvurulması gerekiyor. Bu tarihten sonra ikramiye farkı hak edilmiş olsa bile ödenmeyecek. 7 Ocak 2015'ten önce emekli olmuş ve 30 yılın üzerinde hizmeti olmasına rağmen emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden almış memur emeklilerine ikramiye farkları ödeniyor.

BAZILARI BAŞVURMAYABİLİR

İkramiye farklarının ödenmesi için bu durumda olan kişilerin SGK’ya başvuru yapması gerekiyor. Yapılan başvurular sonrasında ikramiye farkları hesaplanıyor ve bu kişilere veya hak sahiplerine ikramiye farkları ödeniyor. Dolayısıyla yalnızca memur emeklileri değil, eğer memur emeklisi hayatını kaybetmişse geride kalan hak sahipleri de ikramiye farkı alabiliyor. 30 yılın üzerinde hizmeti olup emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan ve bu konuyla ilgili daha önce SGK’ya başvurmayan kişilerin ikramiye farklarının ödenmesi için SGK’ya başvuru yapması gerekiyor. Diğer taraftan daha önce dilekçeyle SGK’ya başvuran ve dava açmayan kişilerin tekrar SGK’ya başvuru yapması gerekmiyor.

Ne zaman ödeniyor?

İkramiye farkları ödenmeye başlandı. Başvuru yapan kişilerin ikramiye farkları eğer 7.500 TL’nin üzerinde ise 7.500 TL’si başvurudan itibaren 3 ay içerisinde, kalan tutarı ise faiziyle birlikte bir sonraki yılın aynı ayında ödeniyor. Örneğin 1 Temmuz 2017’de SGK’ya başvuran ve ikramiye farkı 8 bin TL olan bir memur emeklisine 7.500 TL farkı 1 Ekim 2017’ye kadar ödenecek.

10 bin lirayı geçebilir

İkramiye farkının ne kadar olacağı memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. Diğer yandan 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015’e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Diğer yandan emekli olunan yıl ve hizmet yılı da belirleyici. Ancak her bir yıl fazlalık için 3.000 TL’ye kadar fark söz konusu olabilir. Memurun emekli olurken kademesi yüksekse ve 40-45 yıl hizmeti varsa her bir yıl için fark 4.000 TL’ye kadar çıkabilir. Toplamda fark miktarının 10 bin TL’yi bulması ve hatta geçmesi de mümkün.

Nasıl hesaplanıyor?

İkramiye farkları, 'emekli olunan tarihte toplam hizmet yılı üzerinden ikramiye hesaplansaydı ikramiye ne kadar olurdu' mantığıyla hesaplanıyor. Yani 2000 yılında 40 yıllık hizmet üzerinden emekli olan ve ikramiyesi 30 yıl üzerinden hesaplanan memur, eğer o günkü emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve yine aylıkların başlangıç tarihindeki katsayı ve ikramiye hesaplanmasına esas düzenlemelere göre 40 yıl üzerinden ikramiye hesaplansaydı ne kadar ikramiye alacak ise bu rakam bulunuyor ve ödenen ikramiye ile hesaplanan rakam arasındaki fark kendisine ödeniyor.

En az 50 lira olacak

Bu hesaplamaya göre ikramiye farkının her bir tam yıl için 50 TL’den daha düşük çıkması durumunda bile en az 50 TL ikramiye farkı ödeniyor.

FAİZ İŞLETİLMİYOR

İkramiye farklarına faiz işletilmiyor. Emeklilik tarihindeki kurallara göre hesaplanan ikramiye o tarihten bugüne kadar geçen süre için faiz işletilmeksizin ödeniyor. Bir tek Anayasa Mahkemesi'nin ilgili maddeyi iptal etmesi sonrası konuyla ilgili olarak SGK’ya başvuran ve aldığı cevap sonrasında dava açan kişiler için faiz işletilmesi söz konusu.

AKŞAM 

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