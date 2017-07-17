Hükümet onlar için düğmeye bastı!

Suç mağdurlarına asgari ücretin 30 katına kadar maddi yardım ve iş imkânı sağlanacak.

İş Kanunu’nda değişiklik yapma koşuluyla özel sektör işyerleri ile kamu işyerlerinde yüzde 2 mağdur çalıştırma zorunluluğu getirilecek. Ayrıca tayinlerde kolaylık, belediyelerde ise öncelik sağlanacak.

ADALET Bakanlığı’nca hazırlanan suç mağdurlarına yeni haklar getiren ‘Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı’ son şeklini aldı. Adli süreçte cinsel suçlar, aile içi şiddet suçları, terör, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçu mağdurları ile çocuk, kadın, yaşlı ve engelli mağdurların özel olarak destekleneceği tasarı kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunuldu. Tasarıya göre suç mağdurları korunacak. Mağdura sunulacak hizmet ve yardımların artırılması ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasında yaşanan sorunlar giderilecek. Suç mağdurları veya onların bakmakla yükümlü olduğu kişilere devlet tarafından maddi yardım yapılacak. Tasarının 19. Maddesinde kimlerin hangi koşullarda ne miktarda yardım alacağı düzenlendi.

KİMLER YARARLANACAK

- Buna göre, “Mağdurun Türk vatandaşı olması, mağdurun yabancı uyruklu olması halinde ise karşılıklılık ilkesinin bulunması veya eylem tarihinde Türkiye’de en az üç yıldır oturma iznine bağlı olarak ikamet ediyor olması” ile “Mağdurun ihtiyaç sahibi olması” maddi yardımın sağlaması için yeterli sayılacak.

- Buna göre; yardımlar, kasten öldürme suçu sonucu ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere; kasten öldürme suçuna teşebbüs veya kasten yaralama suçu sonucunda neticesi sebebiyle ağırlaşmış biçimde yaralanan mağdurlara; cinsel saldırı ve cinsel istismar suçu mağdurlarına; neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçu nedeniyle yaralanan mağdurlara; Kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı veya cinsel istismar suçu sonucunda hayatını kaybeden mağdurun bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılabilecek.

- Suç mağdurlarına hizmet verebilmek için cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısının başkanlığında defterdar veya mal müdürü ya da yardımcıları ile adli destek ve mağdur hizmetleri müdüründen oluşan Yardım Kurulu kurulacak. Kurul 3 ay içinde yardım talebini karara bağlayacak.

ASGARİ ÜCRETİN 30 KATI

- Suç sebebiyle yaralananlara yaralanma derecesine göre, brüt asgari ücretin dört katına kadar, sakatlananlara sakatlık derecesine göre, brüt asgari ücretin 15 katına kadar, hayatını başkasının yardım ve desteğiyle sürdürecek derecede malul olanlara brüt asgari ücretin 30 katına kadar, ölenin kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilere, bir kez tedavi ve cenaze giderine karşılık toplam brüt asgari ücretin 10 katına kadar kadar maddi yardım yapılabilecek.

- Devlet, mağdura ödenmiş olan yardımı suç failine genel hükümlere göre rücu edecek. Koşulları bulunmadan yapılan yardımlar ilgiliden geri alınacak. .

İŞ İMKÂNI SAĞLANACAK

Suç mağdurlarına veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere istihdam imkanı sağlanacak. İhtiyaçlarının bulunması ve talep etmeleri halinde, mağdurlar ile mağdurun ölümü veya maluliyeti halinde bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birine, ilgili kanunlar uyarınca istihdamda öncelik sağlanacak.

TAYİNLERDE KOLAYLIK

- Kamu kurum veya kuruluşlarında çalışan, maruz kaldığı suç nedeniyle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalan mağdurların talepleri halinde, görev yerlerinin değiştirilebilecek. Özel hukuk hükümlerine tabi işletmeler ile dernek ve vakıflarda çalışanlara da aynı şartlarda kolaylıklar sağlanacak.

- Bakanlığa bağlı cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetiminde Mağdur Hakları Müdürlükleri kurulacak. Bu müdürlükler mağdurların tasarıyla birlikte gelecek haklarını aramalarına yardımcı olacak. İş durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak, adalet komisyonu bulunmayan yerlerde bakanlık onayı ile müdürlükler veya müdürlüğe bağlı bürolar kurulabilecek.

- Bakanlık çatısı altına Mağdur Hizmetleri Danışma Kurulu oluşturulacak. Kurul, mağdur destek ve yardım hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyerek, öneri niteliğinde kararlar alıp, bu kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletecek.

BELEDİYEDE ÖNCELİK

- BELEDİYELER suç mağdurları ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik her türlü ekonomik ve sosyal desteği öncelikli olarak sağlayacak. Belediyeler tarafından mağdura yönelik hizmetlerin sunulacağı yerler tahsis edilebilecek.

CİNSEL SUÇA ÖZEL MERKEZ

- SAĞLIK Bakanlığı’nca ise cinsel suç mağdurlarının tekrarlanan mağduriyetini önlemek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere adalet komisyonu bulunan yerlerde özel merkezler kurulacak.

HÜRRİYET