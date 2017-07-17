Dolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu

ABD Doları, Cuma günkü enflasyon ve perakende satışlar verisinin beklentiler dışı gelmesi ardından on ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu.
Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Mayıs'tan bu yana görülen en kötü haftasını kaydetmesi sonrasında, yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımı sürecine ilişkin ipuçları için bu haftaki ABD verilerini beklerken, yüzde 0.1 yükseldi.
Auckland'da Westpac Banking Corp. piyasalar stratejisti Imre Speizer, “ABD enflasyonu zayıflığını sürdürüyor ve PCE deflatörü ile ücretler gibi veriler Fed'in normalleşme sürecine yönelik ipuçları için yakından takip edilecek. Şu anda piyasalar giderek daha fazla kötümser oluyor” dedi.
ABD Doları'nın on önemli para karşısındaki değerini takip eden Bloomberg Dolar Spot Endeksi, TSİ 07:55'te yüzde 0.08 artıda 1,173.45 puan oldu. Dolar/yen paritesi, yüzde 0.07 yükselerek 112.62 seviyesinden işlem gördü.
- Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını İngilizler yazdı!Bakan açıkladıd! Bütçe açığı ne kadar?Niye ayakkabısıyla seccadeye basıyor?PKK hazırlık yapıyor! 2 bin terörist saldıracakDilipak ateş püskürdü!Nisan ayı İşsizlik rakamları açıklandıİşte Türkiye'de en çok şirket alan ülkeDiyarbakır’da “Kürdistan” çalıştayı!Polis evin perdelerinin hiç açılmamasından şüphelendi! Afgan çete böyle çökertildi!İstanbul'da dev operasyon! 2 şebeke çökertildi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:46 Güneş 05:39 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:42 Yatsı 22:27
- 31°C Adana
- 35°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 27°C Ağrı
- 25°C Amasya
- 23°C Ankara
- 29°C Antalya
- 32°C Artvin
- 25°C Aydın
- 24°C Balıkesir
- BIST: 105.580 0.38
- Altın: 140,215 0.27
- Dolar: 3,5440 0.35
- Euro: 4,0549 0.20
Dolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu
ABD Doları, Cuma günkü enflasyon ve perakende satışlar verisinin beklentiler dışı gelmesi ardından on ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Fatih Terim'in kavga sonrası ilk fotoğrafı!
- İncirlik Üssü’ne yürüdüler! Fitnenin başı ezilsin
- Uşak'tan acı haber! 1 polis şehit
- Erdoğan yanına koruma olarak aldı
- Şehit Erol Olçok'u canlandıran sürpriz isim
- Vatansız şehit Mustafa Cambaz
- "Unutmayacağız" dünya gündemine girdi
- Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar! TV8'i açanlar..
- Şehitler köprüsünden bu fotoğrafı paylaştılar
- Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
- Büyük rezalet! Terim mekan bastı
- Aynı evi satın almak isteyenler arasında çatışma!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.