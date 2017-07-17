17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:42Yatsı 22:27
    • 31°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 32°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 105.580 0.38
  • Altın: 140,215 0.27
  • Dolar: 3,5440 0.35
  • Euro: 4,0549 0.20

Dolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu

»
ABD Doları, on ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu.
Dolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu
Dolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu Dolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu Dolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu

ABD Doları, Cuma günkü enflasyon ve perakende satışlar verisinin beklentiler dışı gelmesi ardından on ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Mayıs'tan bu yana görülen en kötü haftasını kaydetmesi sonrasında, yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımı sürecine ilişkin ipuçları için bu haftaki ABD verilerini beklerken, yüzde 0.1 yükseldi.

Auckland'da Westpac Banking Corp. piyasalar stratejisti Imre Speizer, “ABD enflasyonu zayıflığını sürdürüyor ve PCE deflatörü ile ücretler gibi veriler Fed'in normalleşme sürecine yönelik ipuçları için yakından takip edilecek. Şu anda piyasalar giderek daha fazla kötümser oluyor” dedi.

ABD Doları'nın on önemli para karşısındaki değerini takip eden Bloomberg Dolar Spot Endeksi, TSİ 07:55'te yüzde 0.08 artıda 1,173.45 puan oldu. Dolar/yen paritesi, yüzde 0.07 yükselerek 112.62 seviyesinden işlem gördü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan açıkladıd! Bütçe açığı ne kadar?Bakan açıkladıd! Bütçe açığı ne kadar?Maliye Bakanı Naci Ağbal Ocak-Haziran dönemindeki bütçe açığının 25.2 milyar TL olduğunu açıkladı
Nisan ayı İşsizlik rakamları açıklandıNisan ayı İşsizlik rakamları açıklandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı
İşte Türkiye'de en çok şirket alan ülkeİşte Türkiye'de en çok şirket alan ülkeSon 10 yılda birçok yabancı şirketin radarına giren Türk şirketlerine bu anlamda en büyük rağbet ABD'lilerden geldi.
Dolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutunduDolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutunduABD Doları, on ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Seferberlikte ikinci hamleMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Seferberlikte ikinci hamleİstihdam seferberliğinde ikinci döneme geçiliyor. Bilişimden finansa, inşaattan, sağlık ve turizme kadar bir dizi stratejik karar uygulamaya alınıyor.
Altını olanlar dikkat! Fiyatlar bu sabah...Altını olanlar dikkat! Fiyatlar bu sabah...Altın fiyatları, ABD verilerinin faiz artırımı beklentilerini azaltması ile birlikte yükselişini sürdürdü.
  • Tüm planlar değişti! Dünya devleri çarpılacak17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:30
  • SGK 400 denetmen yardımcısı alacak17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:30
  • Hükümet onlar için düğmeye bastı!17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:15
  • Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı yanacak!16 Temmuz 2017 Pazar 15:45
  • Kredi ile ev alıp kiraya verenler dikkat!15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:03
  • 6 ayda toparlandık yeni yılda şaşırttık15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:09
  • BPA'lı plastik şişelerde kanser satın alıyoruz14 Temmuz 2017 Cuma 17:35
  • Süre uzatılıyor! İşsizlik maaşı artıyor14 Temmuz 2017 Cuma 15:55
  • Dolar 9 ayın dip seviyesine yakın14 Temmuz 2017 Cuma 15:27
  • Erdoğan müjdeyi vermişti! Oy birliğiyle kabul edildi14 Temmuz 2017 Cuma 14:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri