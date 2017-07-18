İstanbul'da bu hafta havalar nasıl, önümüzdeki 5 günün hava durumu

Türkiye'nin göz bebeği İstanbul'da yaşanan son yılların en kuvvetli yağışları sonrasında vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki, önümüzdeki 5 günde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? İşte cevabı..

Türkiye'nin göz bebeği İstanbul'da yaşanan son yılların en kuvvetli yağışları sonrasında vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki, önümüzdeki 5 günde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? İşte cevabı..

Sağanak yağışın bu akşama kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan tahminlere göre, şiddetli yağmur yarın ve perşembe günü de kentte etkili olacak. Cuma gününden itibaren ise yağmur bulutları İstanbul'u terk edecek ancak sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabında, "Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur" uyarısında bulundu.

YENİŞAFAK