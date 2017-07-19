19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Kuyumcular ilgi azalınca çareyi bakın nasıl buldu

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Kuyumcular ilgi azalınca çareyi bakın nasıl buldu
22 ayar hasır bilezik 15-35 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu bileziğe eskisi kadar rağbet olmayınca kuyumcular çareyi hasır bileziğin ayarını 8'e düşürmekte buldu
Kuyumcular ilgi azalınca çareyi bakın nasıl buldu Kuyumcular ilgi azalınca çareyi bakın nasıl buldu Kuyumcular ilgi azalınca çareyi bakın nasıl buldu

22 ayar Trabzon Hasır Bileziği, Rürkiye'nin sayılı coğrafi işaretli ürünlerinden biri. Son aylarda beklenilen satışlar gerçekleşmeyince ayarı 8'e kadar düşürülerek satılmaya başlandı.

Düğün mevsimi olmasına rağmen hasır bileziğe eskisi kadar ilgi olmadığını kaydeden Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, hasır bileziğe yeniden ilgi çekebilmek için hasır bileziğin ayarını 14 ve 8'e düşürdüklerini söyledi.

'YİNE İLGİ YOK'

8 ayar hasır bileziğin fiyatının 8-10 bin TL arasında değiştiğini kaydeden Yazıcı, "Vatandaşların alım gücü eskisi gibi yok. Bütün düğün salonları dolu ancak bunun yansımasını biz göremiyoruz. Kuyumcu sektöründe arkadaşlarımız yaz sezonunu beklediler. İşlerin yoğun olduğu dönemlerde dünya markası olan hasır bileziğin daha fazla satılacağı hesabını yaparız ama bu yıl ne yazık ki hedeflerimizi tutturamadık. Temmuz ayı bitmek üzere hedeflerimizi tutturamadık. Kuyumculuk mesleği kan kaybetmekte" dedi. 

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İşleri daha fazla arttırabilmek adına farklı ürünler çıkardıklarını kaydeden Yazıcı, "22 ayar hasır bilezik 15 bin TL'den başlayıp, 35 bin TL civarında değişebiliyor. 22 ayar altının gramı 140-150 TL arasında gidip geliyor. Baktık ki hasır bilezik satamıyoruz 14 ayarını çıkardık. Hatta 8 ayar hasır bilezik dahi çıkardık. Trabzon hasır bileziği bakınca 22 ayar görünümlü ama 8 ayar. Bunların fiyatını 8-10 bin TL civarına kadar düşürebildik. Ama gel gör ki yine beklediğimiz ilgiyi bulamadık" şeklinde konuştu.

'HASIR BİLEZİK İHRACATI DÜŞTÜ'

Hasır bileziğin yurt dışı ihracatı ile ilgili de bilgiler veren Yazıcı, "Hasır bilezik ihracatı Trabzon'da bir-iki firma tarafından yapılmaktadır. Irak, Suriye, Katar, Bahreyn, Dubai bu taraflara çok fazla ürün ihracat yapıyorduk. Oralardaki karışıklığın vermiş olduğu sıkıntıdan dolayı yanı başımızda olan birçok Suriyeli İstanbul ve Diyarbakır'da kuyumcu dükkanları açtı. Haliyle iç piyasada daha fazla tüketim var, dış piyasada ihracat yönünde hedeflediğimiz rakamlar Almanya ve Amerika.

Uzakdoğu'ya da çalışmalarımız oldu ama bu çalışmalar neticesinde hak ettiğimiz rakamları bulamadık. 90'lı yıllarda Batum kapısı açıldığında Türkiye'ye çok büyük katkısı olmuştu. Şuan bölgede bir arap turizmi hareketliliği var ancak Araplar'ı kandırmayalım. Gerçek mana da hak ettiğimiz değerdeki kazancımız neyse onu alalım. Eğer fahiş fiyatlardan ürünlerimizi satar ve bunları kandırırsak bu pazarı da kaybederiz" ifadelerini kullandı.

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