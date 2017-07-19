19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Çinliler o kente motor fabrikası açıyor!

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Çinliler o kente motor fabrikası açıyor!
Çinli Xenic Diesel Engine firması, Zonguldak bölgesine jeneratör motoru üreten bir fabrika kurmayı planlıyor.
Çinliler o kente motor fabrikası açıyor! Çinliler o kente motor fabrikası açıyor! Çinliler o kente motor fabrikası açıyor!

Çin’in en büyük dizel motor üretimi yapan fabrikalarından Xenic Diesel Engine firmasının yetkilileri, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ile bir araya geldi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, yapılan görüşmeye ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

''Çin’in en büyük dizel motor üretimi yapan fabrikalarından Xenic Diesel Engine firmasının yetkilileri ile bölgemize yapmayı planladıkları yatırımı görüşmek üzere bir araya geldik. Çinli firma yetkilileri bölgemize gelerek incelemelerde bulundu ve fizibilite çalışması yaptı. Bu noktada bizde kendilerine yapacakları yatırım noktasında her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bölgemize böyle ciddi yatırımcılar gelmesi için verdiğimiz mücadelenin sonuçlarını almaya başlamak bölge insanımız adına bizleri de mutlu etmiştir.

'ÇALIŞMAYI TAMAMLAYIP YATIRIMA BAŞLAYACAKLAR'

İnşaallah, en kısa sürede bu firma fizibilite çalışmalarını tamamlayıp yatırımlarına başlayacaktır. Bölgemize gerek ekonomik ve gerekse istihdam alanında yapılacak her yatırımı bundan sonrada desteklemeye devam edeceğiz.''

Uzmanpara

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