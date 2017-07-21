Dev yatırım da sona gelindi

Socar Başkanı Rövnag Abdullayev, Star Rafinerisi’nde bugüne kadar yüzde 90’lık bir ilerleme kaydedildiğini ve en geç 2018 Eylül’de rafinerinin üretime geçeceğini bildirdi. Türkiye’deki yatırımlarının 19,5 milyar dolarseviyesine yükseldiğini ve bu yatırımlar arasında önemli yer tutan Star Rafinerisi’nde işlerin takvime uygun ilerlediğini belirten Abdullayev, ''Rafineride üretilen ürünler artık Türkiye’de satılmaya başlanacak. Star Rafinerisi’nin toplam yatırım miktarını şimdilik kesin olarak söylemek imkânsız çünkü proje daha devam ediyor ama şu ana kadar yatırılan miktar 6 milyar doların üzerinde. Rafineriden sonra ise 3 milyar dolar yatırım tutarı olan ikinci petrokimya projesine başlayacağız. Bu projenin 2023’e kadar yetişmesi konusunda elimizden geleni yapıyor ve işlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye’nin petrokimya ürünlerinden kaynaklanan 11,5 milyar dolarlık cari açığı var. Biz de Türkiye’de hayata geçirmeyi planladığımız bu yeni projelerle petrokimya sektöründe cari açığı 3 milyar dolar kadar azaltmaya çalışıyoruz'' dedi.