22 Temmuz 2017 Cumartesi27 Şevval 1438
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Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması!

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Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB " seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu
Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması! Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması! Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması!

Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli notunu BB+ olarak teyit etti. Türkiye'nin kıdemli teminatsız yabancı para cinsinden kredi notunu da BB+ olarak teyit eden Fitch, yerel para cinsinden uzun vadeli notu BBB- olarak tekrarladı. 

Uzun vadeli kredi notlarının görünümü 'durağan' olarak belirlendi. 

Türkiye'nin ülke tavanı notunu BBB- olarak yenileyen Fitch, yabancı para cinsinden kısa vadeli notunu B, yerel para cinsinden kısa vadeli notunu F3 olarak korudu.

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