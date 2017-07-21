Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli notunu BB+ olarak teyit etti. Türkiye'nin kıdemli teminatsız yabancı para cinsinden kredi notunu da BB+ olarak teyit eden Fitch, yerel para cinsinden uzun vadeli notu BBB- olarak tekrarladı.
Uzun vadeli kredi notlarının görünümü 'durağan' olarak belirlendi.
Türkiye'nin ülke tavanı notunu BBB- olarak yenileyen Fitch, yabancı para cinsinden kısa vadeli notunu B, yerel para cinsinden kısa vadeli notunu F3 olarak korudu.
22 Temmuz 2017 Cumartesi27 Şevval 1438
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Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması!
Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli notunu BB+ olarak teyit etti. Türkiye'nin kıdemli teminatsız yabancı para cinsinden kredi notunu da BB+ olarak teyit eden Fitch, yerel para cinsinden uzun vadeli notu BBB- olarak tekrarladı.
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