ABD'nin S-400 korkusu! 'Endişe verici'

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD, Türkiye ile Rusya arasında uzun süredir devam eden S-400 görüşmelerine ilişkin endişelerini dile getirdi.

ABD'NİN TÜRKİYE KORKUSU

Kolorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford şunları söyledi: "Basında doğru olmayan bir haber vardı, Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almadı. Alırlarsa bizim için endişe kaynağı olur ama almadılar."

ANLAŞMA İMZA AŞAMASINDA

Eski Milli ve Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya’dan S-400 alınması ile ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmanın son aşamasına gelindiğini açıklamıştı.