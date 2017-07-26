26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:47Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:15
    • 33°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 107.506 0.43
  • Altın: 142,686 -0.58
  • Dolar: 3,5598 -0.10
  • Euro: 4,1411 -0.28

Dört bir yandan Türkiye'ye teklif yağıyor

»
Dört bir yandan Türkiye'ye teklif yağıyor
3. Havalimanı’nın 100 bin metrekarelik kiralanabilir alanlarına dünyaca ünlü markalar akın ediyor.
Dört bir yandan Türkiye'ye teklif yağıyor Dört bir yandan Türkiye'ye teklif yağıyor Dört bir yandan Türkiye'ye teklif yağıyor

İGA İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin ''Rusya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, kadar teklif yağıyor'' dedi. 

Yolcu kapasitesi ve inşaat alanı olarak dünyanın en büyük havalimanı olacak olan 3.Havalimanı’nın kiralanabilir alanlarına talep yağıyor. İGA Havalimanı İşletmesi AŞ İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı’nda 53 bin metrekaresi duty free, 32 bin metrekaresi yeme içme, 15 bin metrekaresi perakende alanı olmak üzere toplam 100 bin metrekarenin üzerinde kiralanabilir alan olduğunu belirterek, ''Kiralanabilir alanlar için Rusya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya, Orta Doğu’ya kadar tüm dünyadan teklif yağıyor. Sadece kiralanabilir alanlarla ilgili değil, diğer tüm iş kolları ile alakalı yurt içinden ve dışından çok ilgi görüyoruz'' dedi. Hüseyin Keskin, havalimanı işletmesi tarafındaki görüşmelerin çok iyi ve yoğun gittiğini, özellikle referandum sonrası güzel neticeler almaya başladıklarını söyledi.

YÜZDE 55’İ TAMAMLANDI

Havalimanı inşaatının yüzde 55’inin tamamlandığını hatırlatan Keskin, ''Bu ilerlemeyi ve işletme tarafında hazırlanan sözleşmeleri, onları koruyacak maddeleri görünce, talep daha da artıyor'' dedi. Duty free anlaşmasını daha önce yaptıklarını belirten Keskin, yeme içme ile alakalı ihaleyi bitirdiklerini, sözleşme maddelerinde ilerleme sağlandığını ve sözleşmenin yakında yapılacağını söyledi. Atatürk Havalimanı’ndan, 2021'in başına kadar Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve mevcut işletmeci ile sözleşmesi olan 108 firmanın büyük kısmından da talep geldiğini aktaran Keskin, bunlarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Hüseyin Keskin, şu anda Atatürk Havalimanı’nda 46 hava yolu şirketinin operasyon yaptığını, İstanbul Yeni Havalimanı’nda hedeflerinin 100 şirkete ulaşmak olduğunu söyledi. Buradan 350 destinasyona uçuş yapılacağını bildiren Keskin, bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti. Uzak Doğu’dan Avrupa’ya, ABD’den Türk Cumhuriyetler’e kadar görüşmelerin devam ettiğini, en büyük ilk 10 hava yolu şirketinden Türkiye’ye uçanlar ile görüştüklerini ve ön protokol imzaladıklarını anlatan Keskin, gerek uçuş gerekse alan kiralama konusunda şirketlerin kendilerine ulaştığını, ulaşmayanlar ile irtibat kurduklarını, görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

'KEŞKE TÜRKİYE'DE OLSA' DENİLEN MARKALAR SIRADA

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Keskin, perakende tarafında 10 metrekareden küçük bağımsız birim kiralaması yapılmadığını belirterek, ''İstanbul Yeni Havalimanı'nın kiralanabilir alanları için Rusya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'ya kadar tüm dünyadan teklif yağıyor. Çok teklif alıyoruz. Sadece kiralanabilir alanlarla ilgili değil, diğer tüm iş kolları ile alakalı yurt içinden ve dışından gerçekten çok ilgi görüyoruz'' ifadelerini kullandı. Toplam kiralanabilir alanların yarısından fazlasını kiraladıklarını bildiren Keskin ''Burada Türkiye'de ilk defa ticaret yapacak uluslararası markalar bulunacak. Birçoğu anlaşmaya bağlandı. Şu anda duty free alanında 400'e yakın yerli ve yabancı firmanın yer alabileceğini söyleyebilirim. Yeme içme alanında da 'keşke Türkiye'de de olsa' denilen çok sayıda markayı görebileceğiz'' diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltının gram fiyatı, yüzde 0,6 düşüşle 142,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.
ASELSAN ile Roketsan'dan dev sözleşmeASELSAN ile Roketsan'dan dev sözleşmeASELSAN ile Roketsan arasında UMTAS Kızılötesi Arayıcı Başlık tedariki ile ilgili, toplam bedeli 24 milyon 565 bin avro olan sözleşme imzalandı.
'Mevduat faizini bankalarla görüştük''Mevduat faizini bankalarla görüştük'Bankalarla mevduat faizi yarışı ile ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, piyasasının kendi düzeni olduğunu söyledi.
Otomotivin yüzde 78'i AB'yeOtomotivin yüzde 78'i AB'yeOtomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısında 14 milyar 359 milyon 485 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatın yüzde 78,24'ü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?Dolar 3,5720 liradan, avro 4,1580 liradan güne başladı.
'Petrol 40 doların altına inebilir''Petrol 40 doların altına inebilir'JBC Energy GmbH Petrol analistine göre, brent petrol 2018'in ilk çeyreğinde potansiyel olarak varil başına 40 dolara veya bu seviyenin altına inebilir.
  • Dört bir yandan Türkiye'ye teklif yağıyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:52
  • FİSKOBİRLİK piyasaya giriyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:51
  • Bakanlık açıkladı! Türkiye'nin üyeliği onaylandı26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:28
  • SGK düğmeye bastı! Özel hastanelerde yeni dönem26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:15
  • Hükümet harekete geçti! Rekor indirim26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:11
  • Trump'tan FED ve Yellen açıklaması26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:57
  • Türkiye tahminleri alt üst etti25 Temmuz 2017 Salı 22:24
  • Türkiye’den 'Altın Vuruş'25 Temmuz 2017 Salı 19:00
  • Türkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarı25 Temmuz 2017 Salı 18:40
  • İşte Zeybekçi'nin büyüme beklentisi25 Temmuz 2017 Salı 15:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri