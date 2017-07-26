Dört bir yandan Türkiye'ye teklif yağıyor

İGA İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin ''Rusya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, kadar teklif yağıyor'' dedi.

Yolcu kapasitesi ve inşaat alanı olarak dünyanın en büyük havalimanı olacak olan 3.Havalimanı’nın kiralanabilir alanlarına talep yağıyor. İGA Havalimanı İşletmesi AŞ İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı’nda 53 bin metrekaresi duty free, 32 bin metrekaresi yeme içme, 15 bin metrekaresi perakende alanı olmak üzere toplam 100 bin metrekarenin üzerinde kiralanabilir alan olduğunu belirterek, ''Kiralanabilir alanlar için Rusya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya, Orta Doğu’ya kadar tüm dünyadan teklif yağıyor. Sadece kiralanabilir alanlarla ilgili değil, diğer tüm iş kolları ile alakalı yurt içinden ve dışından çok ilgi görüyoruz'' dedi. Hüseyin Keskin, havalimanı işletmesi tarafındaki görüşmelerin çok iyi ve yoğun gittiğini, özellikle referandum sonrası güzel neticeler almaya başladıklarını söyledi.

YÜZDE 55’İ TAMAMLANDI

Havalimanı inşaatının yüzde 55’inin tamamlandığını hatırlatan Keskin, ''Bu ilerlemeyi ve işletme tarafında hazırlanan sözleşmeleri, onları koruyacak maddeleri görünce, talep daha da artıyor'' dedi. Duty free anlaşmasını daha önce yaptıklarını belirten Keskin, yeme içme ile alakalı ihaleyi bitirdiklerini, sözleşme maddelerinde ilerleme sağlandığını ve sözleşmenin yakında yapılacağını söyledi. Atatürk Havalimanı’ndan, 2021'in başına kadar Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve mevcut işletmeci ile sözleşmesi olan 108 firmanın büyük kısmından da talep geldiğini aktaran Keskin, bunlarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Hüseyin Keskin, şu anda Atatürk Havalimanı’nda 46 hava yolu şirketinin operasyon yaptığını, İstanbul Yeni Havalimanı’nda hedeflerinin 100 şirkete ulaşmak olduğunu söyledi. Buradan 350 destinasyona uçuş yapılacağını bildiren Keskin, bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti. Uzak Doğu’dan Avrupa’ya, ABD’den Türk Cumhuriyetler’e kadar görüşmelerin devam ettiğini, en büyük ilk 10 hava yolu şirketinden Türkiye’ye uçanlar ile görüştüklerini ve ön protokol imzaladıklarını anlatan Keskin, gerek uçuş gerekse alan kiralama konusunda şirketlerin kendilerine ulaştığını, ulaşmayanlar ile irtibat kurduklarını, görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

'KEŞKE TÜRKİYE'DE OLSA' DENİLEN MARKALAR SIRADA

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Keskin, perakende tarafında 10 metrekareden küçük bağımsız birim kiralaması yapılmadığını belirterek, ''İstanbul Yeni Havalimanı'nın kiralanabilir alanları için Rusya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'ya kadar tüm dünyadan teklif yağıyor. Çok teklif alıyoruz. Sadece kiralanabilir alanlarla ilgili değil, diğer tüm iş kolları ile alakalı yurt içinden ve dışından gerçekten çok ilgi görüyoruz'' ifadelerini kullandı. Toplam kiralanabilir alanların yarısından fazlasını kiraladıklarını bildiren Keskin ''Burada Türkiye'de ilk defa ticaret yapacak uluslararası markalar bulunacak. Birçoğu anlaşmaya bağlandı. Şu anda duty free alanında 400'e yakın yerli ve yabancı firmanın yer alabileceğini söyleyebilirim. Yeme içme alanında da 'keşke Türkiye'de de olsa' denilen çok sayıda markayı görebileceğiz'' diye konuştu.