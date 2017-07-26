'Petrol 40 doların altına inebilir'

JBC Energy GmbH Petrol analistine göre, brent petrol 2018'in ilk çeyreğinde potansiyel olarak varil başına 40 dolara veya bu seviyenin altına inebilir.

Sektörde danışmanlık görevi yapan JBC Energy GmbH Petrol analistine göre, brent petrol, OPEC'in üretim kısıntılarını derinleştirmezse, 2018'in ilk çeyreğinde potansiyel olarak varil başına 40 dolara veya bu seviyenin altına inebilir.

'EYLÜLDEN İTİBAREN TERSİNE DÖNECEK'

JBC Asia genel müdürü Richard Gorry, "Dünyadaki petrollerin yarısından fazlasının göstergesi, 2017'yi varil başına 45-47 dolar arasında tamamlayabilir ve bundan sonra piyasa "oldukça karmaşık" hale gelebilir" dedi ve "Fiyatlar, son günlerde açıklanan ABD stok verisinden destek bulurken, bu trend, Eylül ayının başlarından itibaren tüketimdeki zayıflamayla tersine dönecek" diye konuştu.



Gorry, Salı günü Singapur'da verdiği röportajda, "Brent 40 dolara ve hatta bu seviyenin altına inebilir" dedi ve "Bu, bizim tahminimiz olmak zorunda değil, ancak piyasanın kesin olarak hangi seviyeden işlem göreceğini ve petrole ne kadar satış geleceğini bilmiyoruz" diye konuştu.