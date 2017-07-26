26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:47Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:15
    • 33°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 107.506 0.43
  • Altın: 142,686 -0.58
  • Dolar: 3,5598 -0.10
  • Euro: 4,1411 -0.28

Otomotivin yüzde 78'i AB'ye

»
Otomotivin yüzde 78'i AB'ye
Otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısında 14 milyar 359 milyon 485 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatın yüzde 78,24'ü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.
Otomotivin yüzde 78'i AB'ye Otomotivin yüzde 78'i AB'ye Otomotivin yüzde 78'i AB'ye

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlenen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, gelişmiş Batı ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 174 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracat yaptı.

Yılın ilk yarısı itibarıyla 14 milyar 359 milyon 485 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının 11 milyar 232 milyon 209 bin dolarlık bölümü, Türkiye'nin en büyük ticari partnerleri konumundaki AB ülkelerine yapıldı.

RUMLARA İHRACAT YOK

Toplam otomotiv ihracatının yüzde 78,24'ünü karşılayan AB üyesi 27 ülke, sektörün toplam ihracatındaki ağırlığını korudu.

AB dışındaki 147 ülkeye ise sadece 3 milyar 127 milyon 276 bin dolar ihracat yapıldı; AB üyesi Kıbrıs Rum kesimine dış satım yapılmadı.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Ocak-haziran döneminde, yüzde 12,52'lik artışla 2 milyar 191 milyon 277 bin dolar ihracat yapılan Almanya, AB ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi, yüzde 28,47'lik artış ve 1 milyar 676 milyon 900 bin dolar ihracat ile İtalya, yüzde 26,50 artış ve 1 milyar 488 milyon 150 bin dolar ile Fransa, yüzde 19,33 artış ve 1 milyar 469 milyon 803 bin dolar ile İngiltere izledi. Milyar doların üzerinde ihracatın yapıldığı bu pazarların en yakın takipçisi ise yüzde 26,30 artışla 827 milyon 624 bin dolar dış satım yapılan İspanya oldu.

AB üyesi bu 5 ülke, sektörün yılın ilk yarısında imza attığı 14 milyar 359 milyon 485 bin dolarlık toplam ihracatın yarısından fazlasını karşıladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltının gram fiyatı, yüzde 0,6 düşüşle 142,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.
ASELSAN ile Roketsan'dan dev sözleşmeASELSAN ile Roketsan'dan dev sözleşmeASELSAN ile Roketsan arasında UMTAS Kızılötesi Arayıcı Başlık tedariki ile ilgili, toplam bedeli 24 milyon 565 bin avro olan sözleşme imzalandı.
'Mevduat faizini bankalarla görüştük''Mevduat faizini bankalarla görüştük'Bankalarla mevduat faizi yarışı ile ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, piyasasının kendi düzeni olduğunu söyledi.
Otomotivin yüzde 78'i AB'yeOtomotivin yüzde 78'i AB'yeOtomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısında 14 milyar 359 milyon 485 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatın yüzde 78,24'ü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?Dolar 3,5720 liradan, avro 4,1580 liradan güne başladı.
'Petrol 40 doların altına inebilir''Petrol 40 doların altına inebilir'JBC Energy GmbH Petrol analistine göre, brent petrol 2018'in ilk çeyreğinde potansiyel olarak varil başına 40 dolara veya bu seviyenin altına inebilir.
  • Dört bir yandan Türkiye'ye teklif yağıyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:52
  • FİSKOBİRLİK piyasaya giriyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:51
  • Bakanlık açıkladı! Türkiye'nin üyeliği onaylandı26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:28
  • SGK düğmeye bastı! Özel hastanelerde yeni dönem26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:15
  • Hükümet harekete geçti! Rekor indirim26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:11
  • Trump'tan FED ve Yellen açıklaması26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:57
  • Türkiye tahminleri alt üst etti25 Temmuz 2017 Salı 22:24
  • Türkiye’den 'Altın Vuruş'25 Temmuz 2017 Salı 19:00
  • Türkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarı25 Temmuz 2017 Salı 18:40
  • İşte Zeybekçi'nin büyüme beklentisi25 Temmuz 2017 Salı 15:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri