26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Türkiye pazar günü rekor kırdı!

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Türkiye pazar günü rekor kırdı!
DHMİ Genel Müdürü Ocak, "Türk hava sahasında 23 Temmuz Pazar günü, bin 443 üst geçiş trafiğiyle tüm zamanların rekoru kırıldı." dedi.
Türkiye pazar günü rekor kırdı! Türkiye pazar günü rekor kırdı! Türkiye pazar günü rekor kırdı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, yaptığı açıklamada, sivil havacılık alt yapısına yapılan yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayılarında önemli artış görüldüğünü belirtti.

Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısının her yıl ortalama yüzde 10,5 artarak 62 milyondan 174 milyona yükseldiğini kaydeden Ocak, yurt içinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, aradan geçen 15 yılda, iç hatlarda 6 havayolu şirketiyle 7 merkezden toplam 55 noktaya sefer yapıldığını ifade etti.

Bu yılın ilk altı ayında, en yüksek artışın transit üst geçişte (overflights) görüldüğünü kaydeden Ocak, "Toplam 870 bin 853 uçuşa ev sahipliği yapan Türk hava sahasında, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, üst geçiş trafiği yüzde 8,9 arttı." dedi.

Ocak, bu dönemde 188 bin 331 üst geçişin gerçekleştiği Türk hava sahasında, 23 Temmuz Pazar günü bin 443 üst geçiş ile tüm zamanların rekoru kırıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Balkan ülkelerinin geçiş güzergahında bulunan Türk hava sahası, 23 Temmuz'da 69 ülke arasındaki karşılıklı uçuşta kullanıldı. Söz konusu günde, Türk hava sahası kullanılarak en fazla uçuş gerçekleştirilen ilk beş ülke sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İsrail, Kıbrıs ve Almanya oldu. Aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Belçika, Brezilya, Kanada ve Danimarka'nın bulunduğu ülkelere ait 171 hava yolu şirketinin uçağı, Türk hava sahasını üst geçiş için kullandı."

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