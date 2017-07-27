Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin kazandığı duyurulan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından açılan "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesi iptal edildi.
Teklif bedelinin KDV hariç 1.292.000.000 TL olduğu dev ihale ile ilgili Alarko Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, işveren idare tarafından şirkete gönderilen tebliğ yazısında ihalenin iptal gerekçesi olarak, projede revizyon ihtiyacı doğması gösterildiği belirtildi.
Açıklamada, holdingin bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün açmış olduğu "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren şirket olduğu anımsatıldı.
İhale Komisyon kararına karşı 10 günlük itiraz süresi verilmiş bulunduğu, itiraz süresini müteakiben şirketin işveren idare tarafından sözleşme imzalanmak üzere davet edilmesinin beklendiği, söz konusu işe ilişkin teklif bedelinin (KDV hariç) 1 milyar 292 milyon TL olduğu hususlarının daha önce kamuya duyurulduğu belirtilen açıklamada, "İşveren İdarenin tarafımıza bugün tebliğ edilen yazısında, projede revizyon ihtiyacı doğması nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Dev ihale iptal edildi!
Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin kazandığı duyurulan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından açılan "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesi iptal edildi.
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