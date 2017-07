Duşakabinde Duş Keyfi

Rahatlamak, temizlenmek, kirlerden arınmak, güzelleşmek ve özellikle yazın serinlemek için sık sık duş almak tercih edilen bir eylemdir. Duş alma keyfinizi en üst düzeyde yaşayabilmeniz için duşakabin sistemleri size mükemmel tasarımlar ve teknolojik kolaylıklar sağlamaktadır. Mükemmel duş deneyimini sürekli kılmak için doğru duş sistemi seçin. Tüm duş sistemlerimiz, birçok teknolojiyle donatılmıştır. Bunlardan bazıları; her su çıkış noktasına dengeli su dağılımı, su kullanımını yüzde 50'ye kadar azaltan sistem, termostatik duş sistemlerimizdir.

Konfor Ve Güvenlik

Duş sistemlerimizin çoğunda, su tasarrufu teknolojisi kullanılmış el duşları ve tepe duşları bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde su tüketimi dakikada 9,4 litreye kadar düşmektedir.Tasarım talebiniz, montaj gereksinimleriniz ve bütçeniz ne olursa olsun, uygun bir duş sistemimiz mutlaka mevcuttur. İstanbul duşakabin ile banyonuzun iç dekorasyonuna tam uyum sağlayacak çeşit çeşit ve şık tasarımlar sizin de banyonuza ve evinize şıklık katacaktır. Ayrıca tam bir hidroterapi deneyimi yaşatmak için yan duşlarla beraber gelen duş sistemleri sayesinde duş alırken kendinizi son derece mutlu ve huzurlu hissedecek, istediğiniz beğendiğiniz bir banyoda duş almanın keyfini ve konforunu yaşayacaksınız.

Küvette Duş Keyfi

Günlük duş deneyiminizi küvette ya da konforlu bir banyoda yaşamak duş keyfinizi başka bir boyutta yaşamanızı sağlayacaktır. Menteşe duşakabin ile sıradan bir banyoyu mükemmel bir duş deneyimine dönüştürebilirsiniz. Sizin aradığınız güven, konfor, zevkinize göre döşenmiş bir banyo, aradığınız farklı ve son derece teknolojik banyolar uzağınızda değil. Her parçayı özenle seçerek kurduğunuz evinizin bir parçası olan banyonuzu da kendi keyfinize göre döşemek ve son derece şık bir hale getirmek isteyebilirsiniz. Bunun için size her parçada, her döşemede, her araç gereçte en fazla seçeneği biz sunabiliriz. Yaptığınız seçimlerden memnun kalmak ve banyonuza uygun renkler, sistemler ile duş keyfinizi mükemmel düzeyde hissetmek için sizin için özenle seçilmiş ürünlerimizi, renkli ve klasik olmayan orijinal parçalarımızı, tasarımlarımızı teknolojinin kolaylıklarıyla birleştirerek mükemmel bir sonuç elde edeceğinizden şüpheniz olmasın. Ayrıca bize netten ulaşabileceğiniz adresimiz de mevcuttur. http://www.ferahdizayn.com/dusakabin-46 adresine sizleri bekliyoruz.