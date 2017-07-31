31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:52Öğle 13:18İkindi 17:10Akşam 20:30Yatsı 22:08
    • 36°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 107.529 -0.16
  • Altın: 143,707 -0.19
  • Dolar: 3,5247 -0.11
  • Euro: 4,1358 -0.16

Duşakabinde Duş Keyfi

»
Duşakabinde Duş Keyfi
Duş almak, banyo yapmak insanın hayatı boyunca gerçekleştireceği ve asla vazgeçemeyeceği bir eylemdir.
Duşakabinde Duş Keyfi Duşakabinde Duş Keyfi Duşakabinde Duş Keyfi

Rahatlamak, temizlenmek, kirlerden arınmak, güzelleşmek ve özellikle yazın serinlemek için sık sık duş almak tercih edilen bir eylemdir. Duş alma keyfinizi en üst düzeyde yaşayabilmeniz için duşakabin sistemleri size mükemmel tasarımlar ve teknolojik kolaylıklar sağlamaktadır. Mükemmel duş deneyimini sürekli kılmak için doğru duş sistemi seçin. Tüm duş sistemlerimiz, birçok teknolojiyle donatılmıştır. Bunlardan bazıları; her su çıkış noktasına dengeli su dağılımı, su kullanımını yüzde 50'ye kadar azaltan sistem, termostatik duş sistemlerimizdir.

Konfor Ve Güvenlik

Duş sistemlerimizin çoğunda, su tasarrufu teknolojisi kullanılmış el duşları ve tepe duşları bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde su tüketimi dakikada 9,4 litreye kadar düşmektedir.Tasarım talebiniz, montaj gereksinimleriniz ve bütçeniz ne olursa olsun, uygun bir duş sistemimiz mutlaka mevcuttur. İstanbul duşakabin ile banyonuzun iç dekorasyonuna tam uyum sağlayacak çeşit çeşit ve şık tasarımlar sizin de banyonuza ve evinize şıklık katacaktır. Ayrıca tam bir hidroterapi deneyimi yaşatmak için yan duşlarla beraber gelen duş sistemleri sayesinde duş alırken kendinizi son derece mutlu ve huzurlu hissedecek, istediğiniz beğendiğiniz bir banyoda duş almanın keyfini ve konforunu yaşayacaksınız.

Küvette Duş Keyfi

Günlük duş deneyiminizi küvette ya da konforlu bir banyoda yaşamak duş keyfinizi başka bir boyutta yaşamanızı sağlayacaktır. Menteşe duşakabin ile sıradan bir banyoyu mükemmel bir duş deneyimine dönüştürebilirsiniz. Sizin aradığınız güven, konfor, zevkinize göre döşenmiş bir banyo, aradığınız farklı ve son derece teknolojik banyolar uzağınızda değil.  Her parçayı özenle seçerek kurduğunuz evinizin bir parçası olan banyonuzu da kendi keyfinize göre döşemek ve son derece şık bir hale getirmek isteyebilirsiniz. Bunun için size her parçada, her döşemede, her araç gereçte en fazla seçeneği biz sunabiliriz. Yaptığınız seçimlerden memnun kalmak ve banyonuza uygun renkler, sistemler ile duş keyfinizi mükemmel düzeyde hissetmek için sizin için özenle seçilmiş ürünlerimizi, renkli ve klasik olmayan orijinal parçalarımızı, tasarımlarımızı teknolojinin kolaylıklarıyla birleştirerek mükemmel bir sonuç elde edeceğinizden şüpheniz olmasın. Ayrıca bize netten ulaşabileceğiniz adresimiz de mevcuttur. http://www.ferahdizayn.com/dusakabin-46 adresine sizleri bekliyoruz. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Duşakabinde Duş KeyfiDuşakabinde Duş KeyfiDuş almak, banyo yapmak insanın hayatı boyunca gerçekleştireceği ve asla vazgeçemeyeceği bir eylemdir.
2017 vekalet yoluyla kurban bedeli ne kadar?2017 vekalet yoluyla kurban bedeli ne kadar?Yaklaşan kurban bayramıyla önce Türkiye Diyanet Vakfı vekalet yoluyla kurban bedeli rakamını açıkladı. 2017 yılında yurtiçi ve yurtdışı vekaletle kurban kesimi bedeli ne kadar? İşte detaylar..
Mehmet Görmez kimdir, görevden alındı mı?Mehmet Görmez kimdir, görevden alındı mı?Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez ile ilgili dilden dile dolaşan görevden aldığı yönündeki iddialara son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu. Görmez görevden alındı mı? İşte cevabı..
Kabinede açıklanan yeni başbakan yardımcıları kimler, yeni bakanlar kurumu tam listeKabinede açıklanan yeni başbakan yardımcıları kimler, yeni bakanlar kurumu tam listeBaşbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede yapılan değişikliklerle ilgili herkes tam listeyi merak ediyor. Yeni kabinede başbakan yardımcıları kimler oldu, yeni bakanların tam listesi burada..
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yerine kim geldi, Bozdağ'ın yeni görevi ne?Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yerine kim geldi, Bozdağ'ın yeni görevi ne?Daha önce Ak Parti Grup Başkanvekilliği, Başbakan Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı görevlerine getirilen Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın yerine kim geldi, Bozdağ'ın yeni kabinede görevi ne? İşte Bekir Bozdağ ve yerine atanan isim hakkında son haberler
Yeni açıklanan kabinede kimler var, kimler yok? İşte bakanlıkların isim isim tam listesiYeni açıklanan kabinede kimler var, kimler yok? İşte bakanlıkların isim isim tam listesiBaşbakan Binali Yıldırım'ın bugün açıklamış olduğu yeni bakanlar kurulunda kimler geldi, kimler gitti, oltuğunu koruyan bakanlar kimler? İşte bugün açıklanan yeni bakanlar kurulunun isim isim tam listesi burada..
  • 2017 Kurban bayramı hangi tarihlerde, Eylül ayının kaçıncı haftası?18 Temmuz 2017 Salı 21:13
  • Galatasaray Östersunds maçı başlama saati kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?18 Temmuz 2017 Salı 20:56
  • İstanbul'da bu hafta havalar nasıl, önümüzdeki 5 günün hava durumu18 Temmuz 2017 Salı 20:51
  • Rüya dizisinde kimler oynuyor, konusu ne, hangi kanalda?18 Temmuz 2017 Salı 20:47
  • Söz dizisi 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni sezona ne zaman başlayacak?18 Temmuz 2017 Salı 20:42
  • Yeni ehliyetler için başvuru nasıl yapılıyor, hangi belgeler isteniyor ve ne kadar ödeniyor?18 Temmuz 2017 Salı 20:37
  • MEB'in bugün açıkladığı yeni müfredatta neler var, hangi değişiklikler yapıldı?18 Temmuz 2017 Salı 10:56
  • 2017 okullar ne zaman başlıyor, MEB'den açıklama yapıldı mı?18 Temmuz 2017 Salı 08:49
  • 2017 PYBS sonuçları açıklandı mı?18 Temmuz 2017 Salı 08:48
  • 2017 Kurban Bayramı hangi tarihlerde ve ne zaman, kaç gün tatil olacak?18 Temmuz 2017 Salı 01:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri