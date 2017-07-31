Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı görevine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek.

GÖREVİ BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, daha önce yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakacağını söylemişti.

İKİ İDDİA GÜNDEME GELMİŞTİ

7 yıl Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 7 yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı görevini üstlenen Görmez’le ilgili iki iddia gündeme getiriliyor. Biri Mehmet Görmez’in DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi İslam imajına zarar veren terör örgütlerine karşı dünyaya gerçek İslam’ı anlatmaya yönelik hazırlanacak bir yurtdışı görevinin başına getirilecek olması. Diğer görüş ise Görmez’in İstanbul’da kurulacak ve Türkçe, Arapça, İngilizce eğitim verecek bir İslam Üniversitesi’nin kurucu rektörü olacağı yönünde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden alınacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın başkan görevinin başındadır. Ama tabii kendisinin başka bir görevle devam gibi bir talebi vardı bu değerlendirilir" demişti.

MEHMET GÖRMEZ KİMDİR?

Mehmet Görmez, 1959 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Nizip'te okudu, ortaokul ve liseyi Gaziantep İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. Bir yandan yüksek öğrenimini sürdürürken, diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak önce Kırıkkale'de Kur'an kursu öğreticiliği, ardından Ankara'nın değişik semtlerinde imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulundu.



1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenimini tamamlayıp Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1988 yılında bir yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığının tahsis ettiği bursla Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1990 yılında "Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve eserleri" adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı ve doktora çalışmasına başladı. 1994 yılında "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ayrıca doktora çalışması, 1995 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı.



1995-1997 yıllarında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler verdi. Diğer taraftan Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu. 1998 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent, 2006 yılında da profesör oldu. 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi iken 13 Ağustos 2003 tarihinden itibaren Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Görmez, 11 Kasım 2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.