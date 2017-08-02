02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Nevzat Çiçek kimdir?

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Nevzat Çiçek kimdir?
CNN Türk'te canlı yayın programını terk etmesiyle gündeme gelen isim Nevzat Çiçek kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor, hangi üniversite mezunu? İşte Nevzat Çiçek'le ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik..
Nevzat Çiçek kimdir? Nevzat Çiçek kimdir? Nevzat Çiçek kimdir?

1977 Yılında Adıyaman-Gerger’de doğdu

 İlkokulu Adıyaman Gerger’de, ortaokul ve liseyi ise İstanbul Bahçelievler’de bitirdi. Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversite Sosyoloji bölümünü yarıda bıraktı

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri mezunudur

Çiçek, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda “En iyi röportaj” dalında aldığı Türkiye ikinciliği ile Kanal D Ana Haber’de stajını tamamladı.

Üniversite ikinci sınıfta aktif gazeteciliğe Nokta Dergisi’nde başladı. Çiçek, dergide ekip arkadaşları ile birlikte hazırladığı 12 Eylül dosyası nedeniyle derginin kapatılması üzerine ve Nokta Dergisi’nin Alper Görmüş’ün Genel Yayın Yönetmenliği’nde tekrar faaliyete geçmesi üzerine dergiye geri döndü. Nokta Dergisi’nin hazırladığı “Darbe Günlükleri” haberinin devam haberi olan ve Nevzat Çiçek imzası ile yayınlanan “Günümüzdeki sivil eylemler ne kadar sivil?” haberi nedeniyle derginin tekrar kapatılması üzerine Çiçek, “Kürtlerde sivilleşme ve din” olgusunu incelemek üzere Doğu ve Güneydoğu’da alan araştırmasında bulundu. 

Taraf Gazetesi’nin kuruluşunda yer aldı ve bir yıl çalıştıktan sonra ayrılarak  Sabah Gazetesi Özel Haber Servisi’ne transfer oldu. Çiçek, daha sonra Özgün Duruş Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Suriye, Kazakistan, Irak, İran, Pakistan, Keşmir, Bangladeş, Sudan, Moro,Patani, Küba, Tunus, Somali,Kenya, Patani, Mısır başta olmak üzere bir çok yardım organizasyonlarında görev aldı ve raporlar hazırladı. Gittiği coğrafyalarda İslami Cemaatler ve Medreseler üzerinde alan araştırmalarında bulundu...

Yurt içi ve yurt dışında ikiyüzden fazla konferans veren Çiçek, Habertürk'te "Yeni Bakışlar" prgramını sundu. İletişim danışmanlığı görevini yürüten Çiçek'in Puşi ve Sarık, İtirafçı, Gerçek Cellat Kim, "Kod adı düğün: Dağlıca" ve Sivas Kampı isimlerinde beş kitabı bulunuyor

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