02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Neymar hangi takıma transfer oldu, serbest kalma bedeli ne kadar?

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Neymar hangi takıma transfer oldu, serbest kalma bedeli ne kadar?
Barcelona'da fırtına gibi esen Brezilyalı efsane oyuncu Neymar hangi takımla anlaştı, ne kadar serbest kalma bedeli ödendi, takım aradaşlarıyla vedalaştı mı? İşte Neymar hakkında merak edilen tüm haberler burada..
Neymar hangi takıma transfer oldu, serbest kalma bedeli ne kadar? Neymar hangi takıma transfer oldu, serbest kalma bedeli ne kadar? Neymar hangi takıma transfer oldu, serbest kalma bedeli ne kadar?

Barcelona'da fırtına gibi esen Brezilyalı efsane oyuncu Neymar hangi takımla anlaştı, ne kadar serbest kalma bedeli ödendi, takım aradaşlarıyla vedalaştı mı? İşte Neymar hakkında merak edilen tüm haberler burada..

Barcelona Kulübü, Neymar’ın takımdan ayrılmak istediğini doğruladı. Kulüp, oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelinin 222 milyon avro olduğunu belirtti.

Katalan ekibinden Neymar’ın akıbetine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Futbolcumuz Neymar Jr, menajeri olan babası ile beraber bu sabah kulüp ofislerinde yapılan toplantıda kulüpten ayrılma kararını FC Barcelona’ya iletti. Buna karşılık kulüp onları 1 Temmuz itibarıyla oyuncunun devam eden kontratındaki serbest kalma bedelinin 222 milyon avro olduğu ve tümünün ödenmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi. Ayrıca geçen sezonki sözleşme yenilenmesinden kalan bonus için kulüp durum çözülene kadar miktarın noter yoluyla emanet olarak kalacağını belirtti. Oyuncu halen FC Barcelona’nın kontratı altındadır ancak geçici bir izinle antrenmanlara katılmayacaktır" denildi.
 

Neymar arkadaşlarıyla vedalaştı
Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. PSG’ye transfer olması beklenen Neymar, izin alarak bu sabahki antrenmana katılmadı. Barcelona Kulübü yetkililerine ayrılık kararını bildiren ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla da vedalaştı.

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