11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Dolar haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

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Dolar haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Dolar kuru, geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından haftaya sakin bir seyirle başladı.
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar Dolar haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar Dolar haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar kuru, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu seyir ve TCMB'nin faiz artışı yapacağına dair beklentilerin yön verdiği seyrini geçen haftada düşüşle noktaladı. Haftaya 3.94'lü seviyelerden başlayan dolar/TL cuma kapanışta 3.83-3.84 TL bandına geriledi.

Bugüne bakıldığında, doların haftaya sakin bir başlangıç yaptığı görülüyor. Dolar kuru ilk işlemleri 3.83 TL'nin hemen üzerinden geçerken, saat 07.15 itibariyle 3.8340 TL'den el değiştirdi.

Euro kuru da 4.5170 TL seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKALARI TOPLANTILARI KRİTİK

Piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddesi merkez bankalarının faiz kararları ve saat 10'da açıklanacak olan üçüncü çeyrek büyüme rakamları olacak.

Çarşamba günü FED’le başlayacak faiz kararları, Perşembe günü TCMB, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları ile devam edecek. FED'in çeyrek puanlık faiz indirimine kesin gözü ile bakılırken, TCMB'nin de enflasyonu kontrol altında tutabilmek için faiz artışına gidebileceği ifade ediliyor.

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