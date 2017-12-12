Brent petrolün varili 65 doları aştı

Dün 63,31 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,91 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,65 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,36'lük artışla 65,53 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 58,42 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, dün İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde bulunan, günlük 450 bin varil petrol taşıma kapasiteli Forties Petrol Boru Hattı'nda tespit edilen küçük çatlak nedeniyle kapatılmasının ardından petrol fiyatlarında 2015'ten bu yana en yüksek seviyenin görüldüğünü belirtti.

Söz konusu boru hattının bakımının birkaç hafta süreceğini ifade eden uzmanlar, dünyanın en büyük petrol taşıma kapasitesine sahip hatlarından biri olan Forties Petrol Boru Hattı'nın Brent petrolün fiyatlanmasında önemli rolü olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün petrol üretimini kısma kararının da fiyatlar üzerinde etkisinin sürdüğü vurgulandı.

Brent petrolde teknik olarak 65,74 ile 66,06 dolar aralığının direnç, 65,18 ile 65,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.