12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:12Öğle 13:05İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 15°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 108.724 -0.40
  • Altın: 153,305 0.01
  • Dolar: 3,8324 0.40
  • Euro: 4,5176 0.27

Brent petrolün varili 65 doları aştı

»
Brent petrolün varili 65 doları aştı
Brent petrolün varil fiyatı, dün İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki Forties Petrol Boru Hattı'nın kapatılmasının ardından yaklaşık 2 dolar artarak 65,53 dolara yükseldi.
Brent petrolün varili 65 doları aştı Brent petrolün varili 65 doları aştı Brent petrolün varili 65 doları aştı

Dün 63,31 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,91 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,65 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,36'lük artışla 65,53 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 58,42 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, dün İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde bulunan, günlük 450 bin  varil petrol taşıma kapasiteli Forties Petrol Boru Hattı'nda tespit edilen küçük  çatlak nedeniyle kapatılmasının ardından petrol fiyatlarında 2015'ten bu yana en  yüksek seviyenin görüldüğünü belirtti.

Söz konusu boru hattının bakımının birkaç hafta süreceğini ifade eden  uzmanlar, dünyanın en büyük petrol taşıma kapasitesine sahip hatlarından biri  olan Forties Petrol Boru Hattı'nın Brent petrolün fiyatlanmasında önemli rolü  olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün petrol üretimini  kısma kararının da fiyatlar üzerinde etkisinin sürdüğü vurgulandı.

Brent petrolde teknik olarak 65,74 ile 66,06 dolar aralığının direnç,  65,18 ile 65,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Brent petrolün varili 65 doları aştıBrent petrolün varili 65 doları aştıBrent petrolün varil fiyatı, dün İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki Forties Petrol Boru Hattı'nın kapatılmasının ardından yaklaşık 2 dolar artarak 65,53 dolara yükseldi.
Bakan açıkladı! Sayıları 57 bini bulduBakan açıkladı! Sayıları 57 bini bulduEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de 57 bin 39 yabancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı.
Rekor geldi bir bir değiştirmeye başladılarRekor geldi bir bir değiştirmeye başladılarJP Morgan, dün açıklanan 3. çeyrek GSYH büyüme rakamları sonrasında 2017 yılının tamamı için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.
Türkiye'de ilk kez Antalya'da uygulanacakTürkiye'de ilk kez Antalya'da uygulanacakDevlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 3’üncü havalimanını sensörlü kameralar ve radarların yer alacağı son teknoloji ile koruyacak.
İslami Bitcoin geliyor! Kredi kartları kalkacakİslami Bitcoin geliyor! Kredi kartları kalkacakBahreyn Merkez Bankası yöneticisi Halid Hamad, bütün ülkelerin teknolojiyi benimsemesi önkoşuluyla gelecek yıllarda tek kullanılacak para birimlerinin Bitcoinler olacağını belirtti
ABD'den kritik uyarı! Başı bitcoin çekiyorABD'den kritik uyarı! Başı bitcoin çekiyorABD'nin sermaye piyasası düzenleyici kurulu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yatırımcıları Bitcoin'in başı çektiği sanal paralara karşı uyardı.
  • Araç muayene ücretleri ARTTI12 Aralık 2017 Salı 09:44
  • Dünyada silah satışı patladı12 Aralık 2017 Salı 09:41
  • BDDK'dan taşıt kredileri için yeni karar12 Aralık 2017 Salı 09:26
  • 3. Havalimanı’na çok özel koruma12 Aralık 2017 Salı 08:42
  • 80 milyona müjde! 2018'de herkese zam var12 Aralık 2017 Salı 08:30
  • MHP'nin 'Bitcoin' planı12 Aralık 2017 Salı 08:00
  • Bor'dan üretildi! Dünyanın en güçlüsü11 Aralık 2017 Pazartesi 17:55
  • Emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber11 Aralık 2017 Pazartesi 16:40
  • Bitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsiniz11 Aralık 2017 Pazartesi 16:15
  • Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!11 Aralık 2017 Pazartesi 15:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri