12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Başbakan 'kapatılacak' demişti! Destek geldi

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Başbakan 'kapatılacak' demişti! Destek geldi
Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde açıkladığı Şeker Kurumu'nun kapatılacağı yönündeki habere destek geldi.
Başbakan 'kapatılacak' demişti! Destek geldi Başbakan 'kapatılacak' demişti! Destek geldi Başbakan 'kapatılacak' demişti! Destek geldi

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde açıkladığı Şeker Kurumu'nun kapatılacağı yönündeki habere İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete'den destek geldi.

Mete, "Sayın Başbakanımızın Şeker Kurumunu kapatacağını açıklaması bizleri çok mutlu etti. Geçtiğimiz dönemde üretim kapasitesini artırmak isteyen ihracatçılara Şeker Kurumu engel oluyordu. Yeni kurulacak komitede bir ihracatçının bulunması sektörün daha güçlü bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, iş adamlarına Şeker Kurumu ve buna bağlı olarak Şeker Kurulu’nun kapatılacağını açıklamıştı. Yıldırım, uzun süredir üye atanmayan kurulun kapatılacağını söylerken, bununla ilgili kararın da kısa sürede yayınlanacağını belirtti.

Yıldırım, yeni dönemde Tarım Bakanlığı’nda daire başkanlığı gibi bir yapıyla Şeker Kurumu ve Kurulu’nun görevlerinin yerine getirileceğini ifade etti.

Şeker Kurumu'nun kapatılması yönündeki karara destek veren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, Tarım Bakanlığı bünyesinde kurulacak şeker komitesinde ihracatçılara da yer verilmesi gerektiğini vurguladı.

'REKABET ARTACAK, İHRACATA KATKISI OLACAK'

Mete, şunları söyledi:

"Türkiye'nin 2,5 milyon ton şeker üretiminin olduğu yerde bunun yaklaşık yüzde 15'ini kullanan sektörün temsilcilerinin orada olmaması söz konusu olmamalı. Hakkımızda kararlar alınırken bizim orada olmamamız uygun değil. Asıl sorunu üretim yapan sanayici yaşıyor. Özel bir kurum oluşturulduğunda, yapı düzgün olmayınca tek yönlü bir kurum haline gelir. Şeker Kurumu'nda da sorun buydu.”

Geçtiğimiz dönemde üretim kapasitesini artırmak isteyen ihracatçılara Şeker Kurumu’nun engel olduğunu iddia eden Mete, "Sanıyorum bundan sonra böyle sıkıntılar yaşamayacağız. Şeker Kurumu'nun kapatılması ile rekabet ortamı da geliştirilecek. Kotalar eşit şekilde dağıtılırsa veya kotalar tamamen kaldırılırsa rekabet ortamı artacaktır. Glikoz kullanan sanayici arkadaşlarımızın hepsinin maliyeti bir nebze olsun aşağı düşecektir. Bunun da üretime, ihracata katkısı olacaktır” dedi.

DEVLETİ ZARARA UĞRATTI

Türkiye’ye C şekerinin ithalatının açık olmayışının devleti 2,5 milyar dolar zarara soktuğu ifade eden Mete, “Şu anda içeride C şekeri 600 küsur dolar, biz 450 dolara satıyoruz, arada 150 dolar fark var. İsteyen ithalat yapabilir, isteyen içerden alabilir. Yıllarca Şeker Kurumu'nun kararıyla iç piyasa ile dış piyasa fiyatı arasındaki farkı devlet görev zararı olarak ödüyordu. Yani her yıl 150 milyon dolar devletin sırtında yük vardı. 15 yıla vurduğumuzda Şeker Kurumu'nun devleti 2,5 milyar dolar zarara uğrattığını görüyoruz. Şeker Kurumu'nun yapısı ve C şekerinin ithalatta açık olmayışı bu zarara yol açtı” dedi.

UZUN SÜREDİR BOŞ 

Şeker Kurulu, biri başkan ve biri başkanvekili olmak üzere toplam 7 üyeden oluşuyor. Kurulun ayda minimum iki kez toplanması gerekiyor. Ancak geçen yıl görev süresi sona eren kurula hiçbir atama yapılmadığı için, kurul bir yılı aşkın süredir herhangi bir karar alamıyor. Şeker Kurulu’nun web sayfasındaki üyeler ve başkan bölümü de uzun süredir boş bulunuyor.

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