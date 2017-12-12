12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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80 bin üreticiden fındık aldılar

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80 bin üreticiden fındık aldılar
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) eylül ayından bu yana piyasada olan Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yaklaşık 80 bin üreticiden fındık alındığını açıkladı.
80 bin üreticiden fındık aldılar 80 bin üreticiden fındık aldılar 80 bin üreticiden fındık aldılar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında piyasaya girerek müdahale alımında bulunan TMO'nun fındık üreticilerini büyük ölçüde rahatlattığını belirtti.

TMO'nun eylülden bu yana piyasadan 145 bin ton fındık topladığını ifade eden Soydan, Ofisin bu alım karşılığında üreticilere 1 milyar 400 milyon lira ödeme yaptığını bildirdi.

Soydan, üreticilerin TMO'ya eylül ve ekim aylarında yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Eylül ayından bu yana piyasada olan Toprak Mahsulleri Ofisi yaklaşık 80 bin üreticiden fındık aldı. Bu sayının sezon sonu itibarıyla 100 bini geçmesini bekliyoruz." dedi.

Randevu sistemi kaldırıldı

Arslan Soydan, TMO'nun üreticilere artık randevu vermediğini belirterek, "İlk aylarda TMO'ya olan yoğun ilgiden dolayı üreticilere belli günler için randevu veriliyordu. Artık bu yoğunluk olmadığından TMO yetkilileri randevu sistemini kaldırdı. Şu anda isteyen fındık üreticisi günübirlik TMO depolarına giderek ürününü satabilir." diye konuştu.

Kamuoyunda, "TMO'nun fındık alımlarını durdurduğu" şeklinde bir yanlış anlamanın söz konusu olduğunu dile getiren Soydan, alımların sürdürdüğünü, ödemelerin de zamanında yapıldığını söyledi.

Soydan, serbest piyasada oluşan fiyatlara değinirken de "Şu anda 50 randımanlı kabuklu tombul fındık 9 liradan işlem görürken, orta ve yüksek kesimlerde yetişen ve çakıldak olarak adlandırılan fındığın kilogram fiyatı 9,50 lira. Çakıldak fındığın randımanı daha iyi olduğu için bu sezon fiyatlar ikiye ayrıldı." dedi.

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