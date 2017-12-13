13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Milli Tren için 19 mühendis aranıyor

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Milli Tren için 19 mühendis aranıyor
Türkiye Vagon Sanayii AŞ Genel Müdürlüğünün Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis alımına ilişkin giriş sınavı duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli Tren için 19 mühendis aranıyor Milli Tren için 19 mühendis aranıyor Milli Tren için 19 mühendis aranıyor

Buna göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi sözleşmeli statüde 5 makine mühendisi, 6 elektrik-elektronik mühendisi, ikişer endüstri mühendisi, metalurji-malzeme mühendisi, kimya mühendisi ve yazılım mühendisi alımı gerçekleştirilecek.

Sınava başvuracak adayların 399 sayılı KHK'nın 7'nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmaları, 2016 yılı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almaları, son 5 yıl içinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmaları veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olmaları gerekiyor.

Sınav başvuruları 29 Aralık tarihi mesai bitiminde sona erecek.

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