13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Tesla'ya Pepsi'den dev sipariş

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Tesla'ya Pepsi'den dev sipariş
Tesla'nın elektrikli kamyonları için en büyük sipariş Pepsi'den geldi.
Tesla'ya Pepsi'den dev sipariş Tesla'ya Pepsi'den dev sipariş Tesla'ya Pepsi'den dev sipariş

Tesla'nın ürettiği elektrikli kamyon Tesla Semi için şimdiye kadarki en büyük sipariş bugün geldi. Pepsi, 100 sipariş birden vererek tüm siparişlerin açık ara önüne geçti. Pepsi, filosunun bir bölümünü elektrikliye geçirerek yakıt maliyetlerini ve emisyonu düşürmeyi hedefliyor.

Tesla Semi için şimdiye kadar verilen siparişler henüz endüstrinin geneli için çok fazla fikir vermiyor. Pepsi'nin de aralarında olduğu bir düzine firma, Semi'nin resmi tanıtımının yapıldığı 17 Kasım'dan bu yana toplam 267 adet sipariş verdi. ABD'deki yıllık kamyon pazarının büyüklüğü ise 260 bin adete ulaşıyor.

Pepsi, yeni Teslaları, 800 km alan içerisindeki üretici-distribitör veya perakende noktaları arasındaki yiyecek ve içecek nakliyesi için kullanacak.

Pepsi'nin ABD'deki filosu 10 bin kamyondan oluşuyor. 100 adetlik sipariş toplam içerisinde çok ufak gibi görünse de, şirket 2030 yılına kadar filosunun yüzde 20'sini elektrikliye geçirmeyi hedefliyor.

2019 yılında yollarda olacak Tesla Semi siparişi vermek için 20 bin dolar kapora yatırmak gerekiyor. 480km sürüş menziline sahip olan versiyonun fiyatı 150 bin dolar iken 800km menzile sahip versiyon 180 bin dolar.

KİMLER SİPARİŞ VERDİ?

Tesla Semi satışa çıktığı günden bu yana büyük firmalardan sipariş alıyor. Son olarak Amerikalı içecek devi Anheuser-Busch, 2025 yılı itibarıyla şirketin korbon emisyonunu yüzde 30 düşürme stratejisi doğrultusunda 40 adet Tesla Semi siparişi vermişti.

Daha öncesinde Wal-Mart 15 adet, Kanadalı market zinciri Loblaw 25 adet, DHL de 10 adet sipariş vermişti.

ABD'nin en büyük lojistikçilerinden J.B. Hunt Transport Services (JBHT), Michigan merkezli süpermarket zincisi Meijer ve gıda lojistikçisi Sysco Corp de sipariş veren firmalar arasında yer alıyor.

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