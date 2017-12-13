13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Bitcoin 20 yıl içinde ne kadar olacak?

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Bitcoin 20 yıl içinde ne kadar olacak?
Social Capital`den Palihapitiya bitcoinin önümüzdeki 20 yıllık süre içinde 1 milyon dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.
Bitcoin 20 yıl içinde ne kadar olacak? Bitcoin 20 yıl içinde ne kadar olacak? Bitcoin 20 yıl içinde ne kadar olacak?

Palihapitiya bitcoine en erken dönemlerde yatırım yapan yatırımcılardan biri. Kendisi, bitcoin fiyatı 100 dolar seviyesindeyken, alım yapmıştı. 
 
CNBC'de katıldığı bir programda konuşan Palihapitiya, bitcoin'in önümüzdeki 3 ila 4 yıllk süre içinde 100 bin dolara ulaşacağını ve 20 yıllık süre içinde de 1 milyon dolara ulaşacağını öngördü.
 
Yıllar önce ilk bitcoin alımını ortalama 100 dolar civarından yapan Chamath Palihapitiya, kripto para biriminin yükseliş konusunda önünde halen uzun bir yol olduğuna inanıyor. Yatırımcı, kendisinin ve silikon vadisindeki diğer iki arkadaşının 2013 yılında dolaşımda bulunan bitcoinin yüzde 5'ine karşılık gelecek oranda alım yaptığını ve bu alımda bir bitcoinin kendilerine maliyetinin 100 dolar civarında olduğunu ve bunların bir kısmını yaşanan yükseliş sırsında sattığını belirtti.
 
Palihapitiya yatırımcıların halen sahip oldukları varlıkların yüzde 1'i oranında bir parayı kripto para birimine yatırabileceğine inanıyor ve; "Bu artık bir güven oyunu. Bu gerçek bir varlık değil. Bu fantastik temel bir yatırım koruma aracı haline geldi. Otokratik rejimlere karşı bir koruma aracı ve bildiğimiz bankacılık alt yapısı bu konuda çok da yardımcı olmuyor. Merkez bankalarının sonsuza kadar para basmasını sağlayamazsınız." ifdelerini kullanıyor.
 
Palihapitiya Social Capital'in kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev yapıyor. Kendisi daha önce, Facebook'un üst düzey yönetici ekibi arasında yer alıyordu. Şirketinin yönettiği varlıkların tutarı 2.6 milyar Dolar seviyesinde bulunuyor. (borsagundem)

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