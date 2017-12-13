Gong 'Türk şirketleri' için çaldı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasının uluslararası tanıtımını Londra Borsası’nda düzenlenen törenle gerçekleştirdi.



Londra Borsası iş birliği ile hazırlanan “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasının tanıtımı için Londra Borsası’nın işlem alanında gong törenidüzenlendi.



Törene TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Londra Borsası ELITE Program CEO’su Luca Peyrano, TÜRKONFED önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, Birleşik Krallık Ticaret Elçisi Lord Janvrin, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Süleyman Sönmez, Ali Avcı, Sefa Targıt, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Ekinci, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Batu, TÜSİAD Londra Bürosu Yöneticisi Hasan Turunç, Merkez Bankası Londra Temsilcisi Çiğdem Koğar ve İş Bankası İngiltere Genel Müdürü Engin Topaloğlu gibi Türkiye ve İngiltere’nin önde gelen iş dünyası temsilcileri katıldı.



Etkinlik kapsamında TÜRKONFED ve Londra Borsası arasında 5 yıllık uzun dönemli iş birliği protokolü de imzalandı.



“ELITE TÜRKİYE’Yİ KURACAĞIZ”



TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Kadooğlu, “Bugün Londra Borsası ev sahipliğinde TÜRKONFED ve ELITE program iş birliğinin 1. yılını kutluyoruz. Türkiye’nin Yükselen Liderleri raporumuz vasıtasıyla ülkemizin ilham veren ve gelecekte önemli bir potansiyel barındıran şirketlerini tespit ettik. Aynı zamanda iş birliğimizin ilk somut ürünü olan raporumuzun da bugün uluslararası tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Raporumuz büyüme, istihdam, ihracat, Ar-Ge ve inovasyon odaklı ekonomiye katma değer yaratan şirketleri tespit etmektedir.



Yine raporumuz gösterdi ki, ülkemizin yurt dışı pazarlara açılacak çok önemli gelecek vadeden işletmesi mevcut. TÜRKONFED ve ELITE, Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan işletmelerin büyümesine yardımcı olmak amacıyla iş birliğini geleceğe de taşımaktadır. Önümüzdeki sene ELITE Türkiye’yi kurup, kurumsallaşmasını sağlayarak doğrudan ülkemizdeki şirketlere hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu program ile finansman ve bilgiye erişim karşısındaki engelleri kaldırmaya yardımcı olarak Türkiye'nin KOBİ'lerinin inovasyon yapmasını, sürdürülebilir büyümeyi yönlendirmesini ve hepimiz için fırsatlar yaratmasını sağlayacağız” dedi.

“TÜRKİYE PROGRAMI’NIN EN ETKİN ELITE PROGRAMI OLMASINI HEDEFLİYORUZ”



Londra Borsası ELITE Program Üst Yöneticisi Luca Peyrano ise, ““Türkiye çok önemli ve büyük bir pazar. Gelecekte de hızlı büyüme gösterecek stratejik bir pazar olan Türkiye’deki işletmelerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Küresel ve bölgesel konjonktür olumsuz olsa da Türkiye’ye inancımız tamdır. Hedefimiz ELITE Türkiye Programı’nın en etkin ELITE Programı olmasını sağlamaktır. TÜRKONFED ve ELITE bu anlamda önemli iş birliğini geleceğe taşıma noktasında ortak bir kararlılık sergilemektedir. Türkiye’deki işletmelerin ELITE Türkiye Programı ile gelişmeleri ve uluslararası pazarlara açılmasına yardımcı olacağız” dedi.



ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKANLAR



Londra Borsası’nın yenilikçi küçük ve orta ölçekli firmalara destek vermek amacıyla yürüttüğü ELITE programı kapsamında yapılan araştırmada Türkiye’nin en yüksek potansiyele sahip şirketleri sıralandı.



Araştırma kapsamında son 3 yılda sürekli yüksek büyüme gösteren ilk 100 şirketten oluşan “Türkiye’nin İlham Veren Şirketleri” ile 69 şirketten oluşan “Türkiye’nin İlham Veren Bilişim Şirketleri” de belirlendi.



Kamuya açık verilere dayalı olarak yapılan sıralamada, kapsayıcılık açısından mümkün olan en geniş dağılıma ulaşılması amacıyla, İstanbul Sanayi Odası (İSO) I ve II. 500, Fortune 500 Türkiye (2013 ve 2016) ile BT Haber Bilişim 500 (2013 ve 2016) listeleri kullanıldı.

Araştırmaya göre Türkiye’nin İlham Veren Şirketleri listesine giren 100 şirket, 2013- 2016'da Türkiye’nin aynı dönemdeki GSYH artış hızının 2 katı üzerinde büyüme gösterdi. Bu şirketler 2016 yılında istihdamlarını bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artırdı.



Üç yıllık bileşik büyüme hızına bakıldığında ise Türkiye genelindeki yıllık istihdam artışının yaklaşık 4 kat üzerinde bir performans sergileyen bu şirketlerin, önümüzdeki 3 yıl içerisindeki stratejik önceliklerinde yüzde 52 ile yeni tesis yatırımı ilk sırada yer aldı.



“Türkiye’nin İlham Veren Bilişim Şirketleri” listesinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve sürekli büyüyen 69 bilişim firması yer aldı.



Cirosu 1 milyar Türk lirasının altında olan şirketler arasından, net satışları üç dönem yıllık bileşik büyüme oranına göre belirlenen Türkiye’nin Yükselen Liderleri, büyümeden istihdama sektör ve ülke ortalamalarının üstünde artış kaydetmeleriyle öne çıkıyor.