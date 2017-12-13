13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Klasik otomobillere 'hayat' veren usta

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Giresun'da, oto tamir ustası Umut Yazıcı, hurdaya ayrılmış veya yeniden modifiye edilmek istenen klasik otomobilleri restore ederek onlara adeta yeniden hayat veriyor .
Klasik otomobillere 'hayat' veren usta
Klasik otomobillere 'hayat' veren usta Klasik otomobillere 'hayat' veren usta Klasik otomobillere 'hayat' veren usta

Giresun'da, oto tamir ustası Umut Yazıcı, hurdaya ayrılmış veya yeniden modifiye edilmek istenen klasik otomobilleri restore ederek adeta onlara tekrar hayat veriyor.

Tirebolu ilçesinde babasından devraldığı işyerinde oto tamirciliği yapan 38 yaşındaki Yazıcı için klasik otomobiller adeta bir tutku. Yazıcı'ya Türkiye'nin birçok bölgesinden bakım ve restore için otomobil getiriliyor. Yazıcı'nın klasik araçları yenilenmesi işlemi 5 ay ile 1 yıl arasında değişiyor.

"Klasik araçlar benim için tutku"

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klasik otomobilleri çok sevdiğini ve bu nedenle babasının yanında 18 yıl önce çalışmaya başladığını söyledi.

Kendisi için özellikle klasik otomobillerin bir tutku olduğunu ifade eden Yazıcı, "Teknolojinin gelişmesiyle klasik otomobillere olan ilgi giderek azalıyor. İkinci plandalar artık. Bir zamanlar yollarda boy gösteren ancak teknolojinin gelişmesiyle ikinci plana itilen bu araçlara yeniden hayat veriyorum." diye konuştu. 

Yazıcı, modifiye edilmek istenen aracın sıfırdan yenilenme işleminin 5 ay ila 1 yıl sürdüğüne dikkati çekerek "Öncelikle aracı parçalara ayırıyoruz. Kaporta işlemine alıyoruz. Çürüklerini, darbeli ve bakım gereken dış düzeyine yönelik bakım yapıyoruz. Daha sonra boya işlemine geçiyoruz. Mekanik işlemlerini yapıyoruz. En son da isteğe göre iç döşemelerini tamamlayarak hazır hale getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Oto tamir ustası Umut Yazıcı'nın bu mahareti, klasik otomobillere olan ilgisiyle bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli'yi akıllara getirirken, "Tam Devlet Bahçeli'lik bir usta" yorumları yapıldı. 

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Habervaktim.com

 

 

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