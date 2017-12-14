14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Büyük müjde! Güneydoğu’da 100 bin kişiye iş

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Büyük müjde! Güneydoğu’da 100 bin kişiye iş
Hükümetin hazırladığı yeni KHK ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu üretim üssü olacak. Desteklerle 100 bin yeni istihdam oluşturulacak.
Büyük müjde! Güneydoğu’da 100 bin kişiye iş Büyük müjde! Güneydoğu’da 100 bin kişiye iş Büyük müjde! Güneydoğu’da 100 bin kişiye iş

Hükümetin, bir süredir üzerinde çalıştığı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) son şekli verildi. Kısa bir süre içinde yayımlanması beklenen KHK'daki en önemli detaylardan biri de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yeni paket olacak.

Terörle mücadelenin ekonomik ayağı niteliğindeki bu düzenlemeler KHK'dan sonra Bakanlar Kurulu kararı ile hızla hayata geçirilecek. Pakette bölgenin üretim üssü haline getirip 100 binin üzerinde insana iş kapısı açacak programa ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Bölgeye yatırım yapanlara halen bilinen teşviklerin yanı sıra enerji ve finans maliyet desteği de sağlanacak.

23 İLİ KAPSIYOR

Programa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 il dahil olacak. Teşvik desteklerinden tüm iller aynı şekilde yararlanacak.

6'NCI BÖLGE TEŞVİKİ

23 ilin tamamı teşviklerde kaçıncı bölgede olduğuna bakılmaksızın 6'ncı bölge olarak kabul edilecek. İller, 6'ncı bölgeye sağlanan tüm teşvik imkânlarından yararlandırılacak.

ENERJİ DESTEĞİ

Bu teşviklere ilave olarak enerji desteği sağlanacak. İl il, sektör sektör bunlar belirlenecek.

MALİYET DESTEĞİ

Bölgede kendi fabrikasını yapana kredi maliyet desteği sağlanacak. Kullanılan kredinin maliyetinin bir kısmını ya da tamamını devlet üstlenecek. Daha önce fabrikayı devletin yapıp yatırımcıya vermesi gündeme gelmişti ancak bundan vazgeçildi.

İMALATA DESTEK

İmalat sektörü ve ithal ikamesi ürünlere destekler artırılacak.

100 BİN YENİ İSTİHDAM

Bölgede halen imalat sektöründe çalışan 130 bin kişi bulunuyor. Yeni teşvik sistemiyle en az 100 bin yeni istihdam sağlanacak. Hedefe ulaşıldığında bölgenin işsizlik sorunu da büyük oranda çözülmüş olacak.

TURİZM POTANSİYELİ

Terörün ortadan kalkması ile birlikte İran gibi ülkelerden bölgeye çok sayıda turist gelmeye başladı. Bu kapsamda turizm potansiyeli de değerlendirilecek.

Sabah

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