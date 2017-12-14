14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Hindistan harekete geçti! Coin baskını

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Hindistan harekete geçti! Coin baskını
Hindistan'da gelir vergisi dairesi ülke genelindeki bütün bitcoin borsalarına baskın düzenledi.
Hindistan harekete geçti! Coin baskını Hindistan harekete geçti! Coin baskını Hindistan harekete geçti! Coin baskını

Geniş bir alana yayılan operasyonda, borsa kullanıcılarının vergi kaçırma olayına karışıp karışmadığı incelendi. Vergi dairesi, ülkenin Delhi, Pune Bengaluru, Haydarabad ve Kochi şehirlerinde bulunan 9 ayrı kripto para borsasını baskın düzenledi.

Vergi dairesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sözkonusu baskınların Hindistan Gelir vergisi yasasının 133A nolu maddesi uyarınca gerçekleştirildiği ve dijital para yatırımcılarının kimlik bilgileri, yaptıkları işlemler, banka hesaplar, email adresleri ve diğer bilgilerinin bu baskınla toplanmış olduğu belirtildi.

Araştırma ekibi yapılan baskınlarda borsa bilgilerini derlemek için klonlama ve resim kopyalamaya yönelik yazılım araçları kullandı. Bu yolla, bazı yüksek değerli hesaplarla ilgili bilgiler toplandı.

Yapılan açıklamada incelemenin yalnızca vergi kaçırmaya değil ayrıca kara para aklanmasına yönelik olarak gerçekleştiği ve toplanan verilerin incelenmesinin ardından sonuca varılacağı belirtildi.

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