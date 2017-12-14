Sanayi ciro endeksi arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,1 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,1 artış görüldü.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4 yükseldi.



Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 arttı.Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 28,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 31,8 yükseldi.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, ekimde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7,5 ile dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.