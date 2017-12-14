14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 15°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 109.666 1.40
  • Altın: 156,002 1.37
  • Dolar: 3,8773 1.17
  • Euro: 4,5673 1.33

Sanayi ciro endeksi arttı

»
Sanayi ciro endeksi arttı
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.
Sanayi ciro endeksi arttı Sanayi ciro endeksi arttı Sanayi ciro endeksi arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,1 artış gösterdi.
 
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,1 artış görüldü.
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4 yükseldi.
 
Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 arttı.Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 28,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 31,8 yükseldi.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, ekimde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7,5 ile dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mahkemeden Booking.com kararıMahkemeden Booking.com kararıİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen davada kararını verdi.
15 merkez bankası faiz kararı verdi15 merkez bankası faiz kararı verdiPiyasalar, bugün başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere 15 merkez bankasının faiz kararlarını izledi.
Sanayi ciro endeksi arttıSanayi ciro endeksi arttıMevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.
52,4 milyar dolarlık dev satın alma gerçekleşti52,4 milyar dolarlık dev satın alma gerçekleştiWalt Disney, geçen yıldan bu yana devam eden Fox satın almasını sonunda bitirdi.
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttuAvrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttuAvrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe müjdeleri verdiCumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe müjdeleri verdiCumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen İstihdam Şurası Ödül Töreni'nde işadamlarına artı iki istihdam çağrısında bulundu ve müjdeleri sıraladı.
  • Başbakan Yıldırım: 1.5 milyon kişiye iş bulduk14 Aralık 2017 Perşembe 15:32
  • Merkez'in faizi arttırmasına neden olan 'dedikodu'14 Aralık 2017 Perşembe 15:24
  • İncirler tükendi! 122 milyon dolar gelir...14 Aralık 2017 Perşembe 15:00
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!14 Aralık 2017 Perşembe 14:46
  • Hindistan harekete geçti! Coin baskını14 Aralık 2017 Perşembe 14:45
  • Çalışanların gözü burada! İkinci toplantı yarın14 Aralık 2017 Perşembe 14:40
  • İşte Türkiye'nin kasasındaki dolar miktarı14 Aralık 2017 Perşembe 14:39
  • Türk zırhlıları rakiplerini geride bıraktı14 Aralık 2017 Perşembe 14:26
  • Türkiye'nin yurtdışında endüstri bölgesi kurabilir14 Aralık 2017 Perşembe 14:24
  • Biriken para puanlarınızı unutmayın14 Aralık 2017 Perşembe 13:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri