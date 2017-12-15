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Milli gemi trafik sisteminde imzalar atıldı

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Milli gemi trafik sisteminde imzalar atıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yerli ve milli gemi trafik sistemi projesini 16 ay içinde tamamlayıp 15 Nisan 2019'da hizmete sunacaklarını belirtti.
Milli gemi trafik sisteminde imzalar atıldı Milli gemi trafik sisteminde imzalar atıldı Milli gemi trafik sisteminde imzalar atıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu imza (projeye ilişkin anlaşma) parasal değer olarak çok yüksek paralara tekabül eden bir imza olmayabilir ama milli ve yerlilik, dışa bağımlılığın azaltılması adına çok anlamlı ve önemli bir imza." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katılımıyla, Bakanlıkta düzenlenen "Türk Boğazlarında Yerli ve Milli Gemi Trafik Sistemi İmza Töreni"ndeki konuşmasında, imza törenine konu olan projeye ilişkin daha önce test edilmiş sistemler bulunmasına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dışa bağımlılığı azaltmazsanız özgürleşemezsiniz, kararlanızı kendiniz alamazsınız" söylemini her zaman kulaklarına küpe yaptıklarını ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının sadece savunma amaçlı sistemler geliştirmediklerini dile getiren Arslan, savunma alanında geliştirilen kabiliyetleri başka alanlarda da kullanabildiklerini söyledi.

HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ gibi firmaların geliştirdiği kabiliyetler bulunduğunu belirten Arslan, "Bakanlık olarak bu kabiliyetlerden faydalanmak ve bunları ülkemizin hizmetine sunmak adına bugüne kadar çok güzel iş birlikleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Arslan, gemi takip sistemi projesinin başlangıçtaki amacının yenileme ve geliştirme olduğuna işaret ederek, "Ancak bugün geldiğimiz noktada milli ve yerli olarak kabiliyetleri çok daha üst seviyede olan yeni bir sistem kuruyoruz. Eminim ki bu konuda kısa sürede çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Nitekim bu alanda daha önce İstanbul'da ABD'li, İzmit'te İtalyan firmalara yaptırdığımız işleri artık kendimiz yapacağız. Bunun gururunu duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri kabiliyetleri başka ülkelerle paylaşarak iş birliği yapacaklarını anlatan Arslan, bunun, yüksek seviyeli ve pahalı ihracat anlamına geldiğini söyledi.

"Proje bedeli 59 milyon lira"

Projede birlikte çalışan HAVELSAN ve ASELSAN'ın Türkiye'nin güzide kuruluşları arasında yer aldıklarını kaydeden Arslan, "Proje bedeli 59 milyon lira. Ülkemiz imkanlarıyla yapmasaydık belki bunun 2-3 misli rakamlardan bahsediyor olacaktık." dedi.

Bundan sonra insansız gemi trafik hizmetleri kulelerindeki radar ve otomatik tanımlama sistemlerinden alınan deniz üstü verilerin gemi trafik merkezinde bulunan operatörlere aktarılabileceğini bildiren Arslan, boğazlardan geçen gemilerin bilgilerinin Türkiye'nin kendi güvenli veri tabanından sağlanabileceğini ve söz konusu bilgilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlık olarak paylaşılabileceğini söyledi.

Arslan, "İnşallah projeyi 16 ay içinde bitirip 15 Nisan 2019'da hizmete vermiş olacağız. 16 aylık süre başka zamanlarda bu projelerin hazırlıklarıyla geçerdi, geldiğimiz noktayı ve kabiliyeti göstermesi adına önemli. Bu imza, parasal değer olarak çok yüksek paralara tekabül eden bir imza olmayabilir ama milli ve yerlilik, dışa bağımlılığın azaltılması adına çok anlamlı ve önemli bir imza. Burada elde ettiğimiz kabiliyetlerle inşallah katma değeri yüksek ihracatın da önünü açmış olacağız." diye konuştu.

"Denizcilik ekonomik büyüme açısından önemli"

Arslan, denizcilik sektörüyle ilgili bazı verileri de paylaşarak dünya ticaretinin yüzde 90'ının deniz taşımacılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Deniz taşımacılığının diğer taşımacılık türlerine göre çok daha ekonomik olduğunun altını çizen Arslan, "Denizcilik sektörünün ekonomik büyüme ve gelişme açısından ne kadar önemli olduğu aşikar." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün itibarıyla Türkiye'de 174 uluslararası liman bulunduğunu belirten Arslan, deniz emniyeti konusunda da önemli mesafe kat ettiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından projeye ilişkin anlaşma, Bakanlar Arslan ve Canikli ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından imzalandı.

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