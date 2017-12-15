Kiracılar ev sahipleri dikkat! Cezası var

CK Boğaziçi Elektrik, aboneliğini üzerine almayan tüketicilere, “Usulsüz elektrik kullanma, bir tıkla abone ol” çağrısı yaptı. Bu sırada bir bilgilendirme kampanyası başlatan şirket, söz konusu abonelere SMS ve e-posta yolu ile önce uyarı, ardından da ihtarname gönderecek.

CEZASI VAR

CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Elektrik aboneliği başkası üzerine olan kişi ya da kurumlar borçlarını ödemedikleri taktirde aboneliği üzerinde bulunan mevcut aboneler ciddi mağduriyet yaşıyor. Üstelik bu durum yasal düzenlemelere de aykırı. Usulsüz elektrik kullanımında yaklaşık 140 liraya varan para cezası, daha da önemlisi elektriğin kesilmesine kadar uzanan bir süreç mevcut” dedi.