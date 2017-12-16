Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını taşıyan sanal para PutinCoin, YoBit kripto para borsasına göre bugün yüzde 126 artışla 0,04 dolara yükseldi.
PutinCoin'in, kripto para piyasasında büyük en hızlı yükselen sanal paralardan biri olduğu belirtildi. Paranın piyasa değeri 7 milyon dolardan fazla.
PutinCoin, Rus halkına ve Putin'e ithafen yaratılmış bir sanal para. PutinCoin'in internet sitesinde "PutinCoin, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Rusya'nın halkına ve liderine ithafen yaratılmıştır. PutinCoin, iş adamları ve teknoloji projeleri için birçok olanak yaratacak" deniliyor.
Rus yetkililer, sanal parayı resmen tanımayacaklarını sık sık dile getiriyor. Putin ise, ekim ayında yaptığı bir konuşmada, “Birçok ülkede dijital para birimleri tam teşekküllü bir ödeme ve yatırımaracı haline geliyor ya da halihazırda geldi. Dijital para birimlerinin kullanımı aynı zamanda önemli riskler de barındırıyor. Merkez bankasının endişelerinin farkındayım" demişti.
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Bu da PutinCoin! Sert yükseliyor...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını taşıyan sanal para PutinCoin, YoBit kripto para borsasına göre bugün yüzde 126 artışla 0,04 dolara yükseldi.
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