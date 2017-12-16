16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Kırıkhan’da havuç hasadı başladı

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Kırıkhan’da havuç hasadı başladı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde üretilen ve aroması yüksek olan havuç hasadı başladı.
Kırıkhan’da havuç hasadı başladı Kırıkhan’da havuç hasadı başladı Kırıkhan’da havuç hasadı başladı

Kırıkhan ilçesinde Kaydon Tarım İşletmesi sahibi Süleyman Donat sarı ve siyah havuç üretiminde hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. Ağustos ayında 20 bin dekarlık alanda ekimi yapılan sarı havuçtan bu sezon 100 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Kırıkhan havucunun özelliğinden söz eden Donat, şöyle konuştu:

“Tat ve aroma açısından Türkiye’de üretilen havuçlara nazaran en kaliteli ve en iyi olanıdır. Bu laboratuar testleri ile de sonuçlanmıştır. Buda Kırıkhan’ın havası ve humuslu toprak yapısı itibari ile çok verimli bir toprağa sahip olmamızdan kaynaklanmaktadır.”

Toprağı çok verimli olan Kırıkhan’da ne ekilirse en iyi meyvenin alındığını anlatan Donat, havucu gerçek anlamda mevsiminde ekip hasat ettiklerini belirterek, “Havucu ağustos ayında ekiyor ve kışın hasat ediyoruz. Oysa Türkiye’nin belli bölgelerinde yazın hasat edilir. Ancak biz kışlık ürün olması nedeniyle mevsiminde hasat ediyoruz ve kaliteli ürün elde ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE ORTALAMASININ YÜZDE 30’UNU ÜRETİYORUZ

Konya ve Ankara Beypazarı ile birlikte Türkiye’de havuç üretimi açısından ikinci sırada yer aldığını belirten Süleyman Donat üretilen havucu iç ve dış piyasada değerlendirdiklerini ve Türkiye ortalamasının yüzde 30’unu ürettiklerini hedeflerinin ise 100 bin ton ürün almak olduğunu kaydetti. Siyah havuca da önem verdiklerini anlatan Donat, şöyle devam etti:

“Ayrıca konsantrelik siyah havucumuz da var. Bunu kendi tohumumuzla üretiyoruz. Her yıl hibrit tohumlarına yüz binlerce lira veriyoruz. Kendi tohumumuzla elde ettiğimiz havucumuzla hedef büyütüyoruz. Türkiye ve Avrupa renk skalasına bakıldığında daha kaliteli olduğu görülür. Avrupa’da inanılmaz bir pazar payı vardır. 4 yıl önce 1000 ton siyah havuç üretimi vardı, bu gün ise 40 bin ton üretim bekleniyor."

MAKİNELİ HASADA GEÇİLECEK

Kırıkhan’da, en yakın zamanda makineli hasada geçmek için çalışmalarını  sürdürdüklerini ve Avrupa’dan makine getireceklerini ifade eden Donat, bölgede ciddi anlamda işçi sıkıntısı olduğunu söyleyerek “Şu anda Suriyeliler de  çalışıyor ve  yardımcı oluyorlar, ama işi bırakırlarsa  burayı kapatmak zorunda kalırız. Dolayısıyla onların bize katkısı büyük ama makineli hasada geçmek için çalışıyoruz” dedi.

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