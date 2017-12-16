16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Gel vatandaş gel 1+1 ev 5 Bitcoin!

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Gel vatandaş gel 1+1 ev 5 Bitcoin!
Tüm dünyayı kasıp kavuran ve rekorları alt üst eden Bitcoin ile alışveriş her geçen yaygınlaşıyor. Türkiye'de de bazı firmalar bitcoin kabul etmeye başladı.
Gel vatandaş gel 1+1 ev 5 Bitcoin! Gel vatandaş gel 1+1 ev 5 Bitcoin! Gel vatandaş gel 1+1 ev 5 Bitcoin!

Son dönemde sıkça gündeme gelen Bitcoin’le ilgili tartışmalar sürse de bu sanal ödeme türüyle satış yapan Türk işletme sayısı artıyor. Ülkemizde gayrimenkulden E-ticarete, perdeden kitaba kadar pek çok alanda bitcoin’le alışveriş yapılabiliyor. Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul eden işletme sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye’de şu anda 40-50 arasında işletme sanal para birimiyle ödeme alıyor.

5 BİTCOİN'E BİR DAİRE

Gayrimenkulde bitcoin’le satışa soyunan firmalardan biri Ankaralı Miavita. Projenin Yönetim Firması Sahibi Erdal Daldaban, satışlarda bitcoin de kabul ettiklerini belirterek, “Henüz satış yapmadık ama ilgilenenler var. Bir tüketici yurtdışından Japonya’dan, biri de yurtiçinden ilgileniyor. Dairenin büyüklüğüne bağlı olarak bitcoin bedeli belirliyoruz. 360 bin TL’lik bir daire 5.30 bitcoin fiyata sahip. Daire fiyatları 15.30 bitcoin’e kadar gidiyor” dedi.

7 BİN FARKLI SİPARİŞ BİTCOİN İLE VERİLDİ

E-ticaret sitesi binbirçeşit.com da bitcoin’le alışveriş kabul ediyor. Kurucusu İlhan Gülenç, 2014 yılından beri bitcoin’le satış yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Müşterilerimiz sitemizden bitcoin’le istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Sipariş tamamlandığında bitcoin’le ödemeyi seçiyor. Bizim online cüzdanımızda ödemeyi görünce siparişi onaylıyoruz ve ürünü paketliyoruz. Hiçbir riskli durumu yok. Normal hesaba ödeme yapılır gibi. bugüne kadar 7 bin farklı siparişin ödemesi bitcoin’le yapıldı. İlk yılında bu 100 adetti. Her geçen yıl oranı artıyor.

Bitcoin’le sitemizden daha çok tüketici elektroniği ve gram altın alınıyor. En çok talep de İstanbul, Ankara ve İzmir’den geliyor. Malatya dördüncü sırada. Bitcoin, kişiden kişiye aracısız ödeme yöntemi. Biz bunu kullanmaktan memnunuz.”

KİTAP SATIŞI DA YAPILIYOR

Kitap alanında da bitcoin’i ödeme sistemlerine dahil eden sitelerden biri incikitap.com. Firma kurucusu Yakup Demirbaş, internetten bitcoin alıp satarken neden ödeme sistemleri arasına koymayayım diye düşünmüş. 1.5 aydır bitcoin kabul ediyor. Ancak henüz bu sanal para üzerinden satış yapmamış. Demirbaş, Kitap alanında bunu ilk kendilerinin uyguladığını ve bir risk görmediklerini kaydetti.

İŞLEMLER 5-6 DAKİKA SÜRÜYOR

Bitcoin’le satış yapmanın bir riski olmadığını dile getiren Daldaban, “Biz Avustralya’daki bir müşterimize daire sattık. Avustralya dolarını alabilmek için üç gün bekledik. Bu bekleyişi nasıl hızlandırırız derken böyle bir formül aklımıza geldi. Bitcoin’le satış yapmaya karar verdik. Alışverişte kullanımının önünde engel yok. Gönderildiği tarihteki kurdan bitcoin olarak alabiliyoruz. Türk borsasındaki kuru kabul ediyoruz. Alınca  TL’ye çeviriyoruz. Herhangi bir riski yok. Çok da büyük kolaylık sağlıyor. Avustralya’dan dolar üç günde gelirken, bitcoin’le işlem 5-6 dakika sürüyor” diye anlattı.

HANGİ MARKALAR BİTCOİN KULLANIYOR?

Dünyada da kripto para birimlerini kabul eden pek çok marka var. Wordpress, Subway, Microsoft, Reddit, Dell, Expedia, Zynga, Whole Foods, Virgin, Shopify bunlar arasında yer alıyor.

BİTCOİN VE ETHEREUM İLE PERDE SATIŞI

Armoni Perde Ortağı İrfan Taş da, kendisinin bitcoin’le ilgilendiğini ve her zaman yenilikleri takip ettiğini belirterek, şunları anlattı: “Daha önce bitcoin almıştım. İnsanlar çok konuşmaya başlayınca biz de ödeme araçlarımız arasına dahil ettik. Çok arayıp soran oluyor. Bitcoin’le nasıl perde yaptırırız diye. Ama bu çok alışverişe henüz dönmüyor. Şu ana kadar bir tane satış yaptık. Armoni Perde, bitcoin harici ethereum gibi diğer sanal para birimlerini de kabul ediyor.

İKİ DİLİM PİZZAYA 175 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Dünyada bitcoin’le alışverişte ilginç örnekler de çıkıyor. 2010 yılında ilk bitcoin alışverişini yapmak için girişimde bulunan bir bilişimci elinde olmadan hayatının en büyük hatasını yaptı. Bitcoin Talk forumuna kendisi için iki pizza alan kişiye 10 bin bitcoin ödeyeceğini yazdı. Bu mesajına bir kullanıcıdan cevap geldi ve alışveriş tamamlandı. Ancak 10 bin bitcoin’in değeri bugün 175 milyon dolara denk geliyor. Bu kişi bitcoin’leri elinde tutsaydı tarihin en pahalı pizzasını yemek yerine lüks bir hayat yaşayacaktı.

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